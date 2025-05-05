https://ria.ru/20250505/rossiya-2015150491.html

Замглавы МИД России обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии

Замглавы МИД России обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии - РИА Новости, 05.05.2025

Замглавы МИД России обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ближневосточную проблематику с акцентом на развитие ситуации вокруг... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T19:40:00+03:00

2025-05-05T19:40:00+03:00

2025-05-05T19:40:00+03:00

в мире

сирия

россия

швейцария

михаил богданов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102743/98/1027439863_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ce415dc9e5ad2d5d2cc1009e812f16bf.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ближневосточную проблематику с акцентом на развитие ситуации вокруг Сирии, заявили в российском дипведомстве. "В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на развитие ситуации вокруг Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД.

https://ria.ru/20250411/oon-2010823772.html

сирия

россия

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, россия, швейцария, михаил богданов