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Замглавы МИД России обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии - РИА Новости, 05.05.2025
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19:40 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/rossiya-2015150491.html
Замглавы МИД России обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии
Замглавы МИД России обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии - РИА Новости, 05.05.2025
Замглавы МИД России обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ближневосточную проблематику с акцентом на развитие ситуации вокруг... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:40:00+03:00
2025-05-05T19:40:00+03:00
в мире
сирия
россия
швейцария
михаил богданов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ближневосточную проблематику с акцентом на развитие ситуации вокруг Сирии, заявили в российском дипведомстве. "В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на развитие ситуации вокруг Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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в мире, сирия, россия, швейцария, михаил богданов
В мире, Сирия, Россия, Швейцария, Михаил Богданов
Замглавы МИД России обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии

Замглавы МИД России Богданов обсудил с послом Швейцарии ситуацию вокруг Сирии

© РИА Новости / Алексей ФилипповЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг ближневосточную проблематику с акцентом на развитие ситуации вокруг Сирии, заявили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на развитие ситуации вокруг Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении на сайте МИД.
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В миреСирияРоссияШвейцарияМихаил Богданов
 
 
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