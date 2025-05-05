https://ria.ru/20250505/rossiya-2015127572.html

Запад потворствует распространению нацистской заразы, заявил посол России

Запад потворствует распространению нацистской заразы, заявил посол России - РИА Новости, 05.05.2025

Запад потворствует распространению нацистской заразы, заявил посол России

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что западные страны потворствуют распространению нацистской заразы. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:51:00+03:00

2025-05-05T17:51:00+03:00

2025-05-05T17:51:00+03:00

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МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что западные страны потворствуют распространению нацистской заразы. "Спустя десятилетия (после окончания Второй мировой войны - ред.) они повторяют всё те же фатальные ошибки, открыто потворствуя распространению нацистской заразы. На заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН страны коллективного Запада массово голосуют против российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Среди них Италия, Австрия и Германия, а в одном позорном ряду с ними замечены бывшие страны антигитлеровской коалиции: США, Франция и Великобритания", - сказал Грызлов в понедельник на торжественной церемонии поднятия Знамени Победы у здания посольства России в Минске. Дипломат отметил, что мае 1945 года на волне всеобщего ликования казалось, что с нацизмом покончено навсегда, однако в двадцать первом веке эта преступная идеология возродилась на Украине. "Запад своими же руками вскормил неонацистский режим в Киеве, чтобы под кровавыми знамёнами – буквально с символикой СС – создать на этой территории Антироссию. Но если сторонники Гитлера начинали с показательного сожжения неугодных книг, а закончили уничтожением миллионов людей в газовых камерах, то украинские неонацисты сразу приступили к массовым казням, когда 2 мая 2014 года сожгли десятки невинных людей в одесском Доме Профсоюзов. Сегодня мы наглядно видим, что крупнейшие европейские страны намерены продолжать бессмысленную войну до последнего украинца, в которой они не способны победить. Страны Евросоюза, как и Украина, сделали войну смыслом своего существования. Ставки для них высоки: на кон поставлены претензии на глобальное доминирование", - сказал Грызлов. Он подчеркнул, что расклад сил совсем не в их пользу. "Три пятых населения планеты приходится на государства, которые не поддержали санкции против России и Беларуси. Новые центры силы, включая Китай, Индию, исламский мир, АСЕАН, Африку и Латинскую Америку, настроены на сотрудничество с нами – прежде всего потому, что правда на нашей стороне", - продолжил посол. Он отметил, что российская специальная военная операция на Украине является прямым продолжением той борьбы с нацизмом, которую предки вели на фронтах Великой Отечественной войны. "Мы никогда не смиримся, не имеем на это права, с воскрешением кровавой гитлеровской идеологии. Ради нашего общего будущего мы сделаем всё, чтобы не допустить реабилитации нацизма и героизации фашистских карателей", - заявил Грызлов. По его словам, память о тех, кто выстрадал Победу, будет вечно жить в в сердцах благодарных потомков поколения победителей. "Подвиг народа продолжается. Россиян и белорусов объединяет бесконечная благодарность ветеранам, героям-красноармейцам, воинам-освободителям, партизанам, подпольщикам и труженикам тыла. Вы всегда будете для нас примером для подражания, моральным и духовным ориентиром, образцом мужества и любви к Родине. Мы с честью будем нести вечное Знамя Победы. В этом – наш долг", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250420/lavrov-2012370709.html

https://ria.ru/20250505/sovfedja-2015089180.html

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