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Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит
Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит - РИА Новости, 05.05.2025
Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит
Россия никогда ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу, западная цивилизация, как "дьявол", не соблюдает никаких законов, считает российский... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:24:00+03:00
2025-05-05T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия никогда ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу, западная цивилизация, как "дьявол", не соблюдает никаких законов, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Несмотря на то, что мы воюем с Западом, мы до конца не понимаем, насколько чудовищна та цивилизация, с которой мы воюем…. До сих пор мы ей где-то доверяем, где-то готовы пойти на компромиссы, готовы выполнять какие-то обязательства. Перед кем? Перед дьяволом? Дьявол не соблюдает никаких законов… Мы ни с кем и никогда на Западе не договоримся, пока не одержим победу", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Однако, по мнению философа, до победы ещё далеко, поэтому наивно в ближайшем будущем ожидать какого-то перемирия или соглашения. "Мы должны понимать, что нам предстоит освободить ещё очень много земель. Это надолго. И воевать надо с очень серьёзным противником. А если и (президент США Дональд - ред.) Трамп окажется с той стороны, это уже будет сопоставимо с Наполеоном и Гитлером", - добавил Дугин.
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сша, александр дугин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Александр Дугин, Россия, Украина
Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит
Политолог Дугин: РФ ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу