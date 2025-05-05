https://ria.ru/20250505/rossija-2015155970.html

Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит

Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит - РИА Новости, 05.05.2025

Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит

Россия никогда ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу, западная цивилизация, как "дьявол", не соблюдает никаких законов, считает российский... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:24:00+03:00

2025-05-05T20:24:00+03:00

2025-05-05T20:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

александр дугин

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005754521_0:90:3180:1879_1920x0_80_0_0_2d6b1f23ea6ce6d6633d6bcd085a714f.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия никогда ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу, западная цивилизация, как "дьявол", не соблюдает никаких законов, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Несмотря на то, что мы воюем с Западом, мы до конца не понимаем, насколько чудовищна та цивилизация, с которой мы воюем…. До сих пор мы ей где-то доверяем, где-то готовы пойти на компромиссы, готовы выполнять какие-то обязательства. Перед кем? Перед дьяволом? Дьявол не соблюдает никаких законов… Мы ни с кем и никогда на Западе не договоримся, пока не одержим победу", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Однако, по мнению философа, до победы ещё далеко, поэтому наивно в ближайшем будущем ожидать какого-то перемирия или соглашения. "Мы должны понимать, что нам предстоит освободить ещё очень много земель. Это надолго. И воевать надо с очень серьёзным противником. А если и (президент США Дональд - ред.) Трамп окажется с той стороны, это уже будет сопоставимо с Наполеоном и Гитлером", - добавил Дугин.

https://ria.ru/20250407/dugin-2009811145.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, александр дугин, россия, украина