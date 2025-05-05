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Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит - РИА Новости, 05.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:24 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/rossija-2015155970.html
Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит
Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит - РИА Новости, 05.05.2025
Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит
Россия никогда ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу, западная цивилизация, как "дьявол", не соблюдает никаких законов, считает российский... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:24:00+03:00
2025-05-05T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия никогда ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу, западная цивилизация, как "дьявол", не соблюдает никаких законов, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Несмотря на то, что мы воюем с Западом, мы до конца не понимаем, насколько чудовищна та цивилизация, с которой мы воюем…. До сих пор мы ей где-то доверяем, где-то готовы пойти на компромиссы, готовы выполнять какие-то обязательства. Перед кем? Перед дьяволом? Дьявол не соблюдает никаких законов… Мы ни с кем и никогда на Западе не договоримся, пока не одержим победу", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. Однако, по мнению философа, до победы ещё далеко, поэтому наивно в ближайшем будущем ожидать какого-то перемирия или соглашения. "Мы должны понимать, что нам предстоит освободить ещё очень много земель. Это надолго. И воевать надо с очень серьёзным противником. А если и (президент США Дональд - ред.) Трамп окажется с той стороны, это уже будет сопоставимо с Наполеоном и Гитлером", - добавил Дугин.
https://ria.ru/20250407/dugin-2009811145.html
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сша, александр дугин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, США, Александр Дугин, Россия, Украина
Дугин: Россия не договорится с Западом, пока не победит

Политолог Дугин: РФ ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлександр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россия никогда ни с кем на Западе не договорится, пока не одержит победу, западная цивилизация, как "дьявол", не соблюдает никаких законов, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Несмотря на то, что мы воюем с Западом, мы до конца не понимаем, насколько чудовищна та цивилизация, с которой мы воюем…. До сих пор мы ей где-то доверяем, где-то готовы пойти на компромиссы, готовы выполнять какие-то обязательства. Перед кем? Перед дьяволом? Дьявол не соблюдает никаких законов… Мы ни с кем и никогда на Западе не договоримся, пока не одержим победу", - сказал он в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
Однако, по мнению философа, до победы ещё далеко, поэтому наивно в ближайшем будущем ожидать какого-то перемирия или соглашения.
"Мы должны понимать, что нам предстоит освободить ещё очень много земель. Это надолго. И воевать надо с очень серьёзным противником. А если и (президент США Дональд - ред.) Трамп окажется с той стороны, это уже будет сопоставимо с Наполеоном и Гитлером", - добавил Дугин.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Дугин: Европа хочет напрямую воевать с Россией
7 апреля, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеСШААлександр ДугинРоссияУкраина
 
 
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