https://ria.ru/20250505/rosaviatsiya-2014989715.html
В аэропорту Надыма сняли временные ограничения
В аэропорту Надыма сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025
В аэропорту Надыма сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:38:00+03:00
2025-05-05T10:38:00+03:00
2025-05-05T10:43:00+03:00
надым
общество
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация."В аэропорту Надым в 10.21 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Надым.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.
https://ria.ru/20250505/domodedovo-2014952096.html
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надым, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Надым, Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Надыма сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Надыма сняли временные ограничения