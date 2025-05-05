https://ria.ru/20250505/rosaviatsiya-2014989715.html

В аэропорту Надыма сняли временные ограничения

В аэропорту Надыма сняли временные ограничения - РИА Новости, 05.05.2025

В аэропорту Надыма сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:38:00+03:00

2025-05-05T10:38:00+03:00

2025-05-05T10:43:00+03:00

надым

общество

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944151766_149:0:1964:1021_1920x0_80_0_0_d5017077d5bc8e6d04f0c0aeec8dd76c.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила Росавиация."В аэропорту Надым в 10.21 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Уточняется, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Надым.Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.

https://ria.ru/20250505/domodedovo-2014952096.html

надым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

надым, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)