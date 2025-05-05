https://ria.ru/20250505/rosatom-2015106084.html

Структуры "Росатома" подали многомиллиардный иск к финским компаниям

Структуры "Росатома" подали многомиллиардный иск к финским компаниям - РИА Новости, 06.05.2025

Структуры "Росатома" подали многомиллиардный иск к финским компаниям

В Арбитражный суд Москвы подали иск почти на 228 миллиардов рублей к двум финским компаниям, следует из картотеки арбитражных дел. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-05T16:50:00+03:00

2025-05-05T16:50:00+03:00

2025-05-06T01:30:00+03:00

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финляндия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Арбитражный суд Москвы подали иск почти на 228 миллиардов рублей к двум финским компаниям, следует из картотеки арбитражных дел."Исковое заявление поступило в суд 30 апреля, сумма исковых требований — 227 792 053 393 рублей", — говорится в документах. В качестве истцов выступают три компании, входящие в структуру "Росатома". Ответчики — финская энергетическая компания Fortum и производитель стали Outokumpu.Подробности требований пока не уточняются.

https://ria.ru/20250429/fortum-2014050830.html

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, финляндия, энергетика, экономика