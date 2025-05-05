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Структуры "Росатома" подали многомиллиардный иск к финским компаниям - РИА Новости, 06.05.2025
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16:50 05.05.2025 (обновлено: 01:30 06.05.2025)
https://ria.ru/20250505/rosatom-2015106084.html
Структуры "Росатома" подали многомиллиардный иск к финским компаниям
Структуры "Росатома" подали многомиллиардный иск к финским компаниям - РИА Новости, 06.05.2025
Структуры "Росатома" подали многомиллиардный иск к финским компаниям
В Арбитражный суд Москвы подали иск почти на 228 миллиардов рублей к двум финским компаниям, следует из картотеки арбитражных дел. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-05T16:50:00+03:00
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
финляндия
энергетика
экономика
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Арбитражный суд Москвы подали иск почти на 228 миллиардов рублей к двум финским компаниям, следует из картотеки арбитражных дел."Исковое заявление поступило в суд 30 апреля, сумма исковых требований — 227 792 053 393 рублей", — говорится в документах. В качестве истцов выступают три компании, входящие в структуру "Росатома". Ответчики — финская энергетическая компания Fortum и производитель стали Outokumpu.Подробности требований пока не уточняются.
https://ria.ru/20250429/fortum-2014050830.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, финляндия, энергетика, экономика
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Финляндия, Энергетика, Экономика
Структуры "Росатома" подали многомиллиардный иск к финским компаниям

Структуры Росатома требуют в суде 228 млрд руб с финских Fortum и Outokumpu

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Арбитражный суд Москвы подали иск почти на 228 миллиардов рублей к двум финским компаниям, следует из картотеки арбитражных дел.
"Исковое заявление поступило в суд 30 апреля, сумма исковых требований — 227 792 053 393 рублей", — говорится в документах.
В качестве истцов выступают три компании, входящие в структуру "Росатома". Ответчики — финская энергетическая компания Fortum и производитель стали Outokumpu.
Подробности требований пока не уточняются.
Офис компании Fortum - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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29 апреля, 13:53
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияФинляндияЭнергетикаЭкономика
 
 
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