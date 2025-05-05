Рейтинг@Mail.ru
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
22:59 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/restorator-2015166644.html
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России - РИА Новости, 05.05.2025
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России
Рэпер и сооснователь баттл-проекта Versus Battle Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор, закрыл ИП в России, говорится в юридических документах, с... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:59:00+03:00
2025-05-05T22:59:00+03:00
шоубиз
россия
рэп
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171622_0:87:1080:695_1920x0_80_0_0_40eb9202ec4bb40ed03099934991f6e6.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер и сооснователь баттл-проекта Versus Battle Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор, закрыл ИП в России, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. Дата прекращения деятельности: 14.03.2025", - говорится в документах. По данным сервиса "БИР-Аналитик", с 2019 года Тимарцев занимался "деятельностью рекламных агентств". С 2016 года он был руководителем ООО "Версус", которая прекратила деятельность в ноябре 2020 года. Ресторатор (Александр Тимарцев) - рэп-исполнитель, бывший ведущий и сооснователь баттл-проекта Versus Battle. Шоу выходило в интернете с 2013 года, наибольшую известность ему принесли рэп-баттлы с участием Oxxxymiron* (Мирон Федоров*).
https://ria.ru/20250424/inoagent-2013089505.html
https://ria.ru/20250307/reshenie-2003578888.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575171622_0:64:1080:874_1920x0_80_0_0_fd37305e6b007a1d573367a6cf6b4d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рэп, музыка
Шоубиз, Россия, рэп, Музыка
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России

Рэпер и сооснователь Versus Battle Ресторатор закрыл ИП в России

© Фото : @restoratorvs/InstagramАлександр Тимарцев
Александр Тимарцев - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : @restoratorvs/Instagram
Александр Тимарцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер и сооснователь баттл-проекта Versus Battle Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор, закрыл ИП в России, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. Дата прекращения деятельности: 14.03.2025", - говорится в документах.
Участники группы Каста - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Участник группы "Каста" обжаловал в суде статус иноагента
24 апреля, 06:48
По данным сервиса "БИР-Аналитик", с 2019 года Тимарцев занимался "деятельностью рекламных агентств". С 2016 года он был руководителем ООО "Версус", которая прекратила деятельность в ноябре 2020 года.
Ресторатор (Александр Тимарцев) - рэп-исполнитель, бывший ведущий и сооснователь баттл-проекта Versus Battle. Шоу выходило в интернете с 2013 года, наибольшую известность ему принесли рэп-баттлы с участием Oxxxymiron* (Мирон Федоров*).
Рэпер Oxxxymiron* - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Адвокат раскрыл детали заявления против Оксимирона*
7 марта, 11:23
 
ШоубизРоссиярэпМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала