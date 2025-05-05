https://ria.ru/20250505/restorator-2015166644.html
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России - РИА Новости, 05.05.2025
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России
Рэпер и сооснователь баттл-проекта Versus Battle Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор, закрыл ИП в России, говорится в юридических документах, с... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:59:00+03:00
2025-05-05T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер и сооснователь баттл-проекта Versus Battle Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор, закрыл ИП в России, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. Дата прекращения деятельности: 14.03.2025", - говорится в документах. По данным сервиса "БИР-Аналитик", с 2019 года Тимарцев занимался "деятельностью рекламных агентств". С 2016 года он был руководителем ООО "Версус", которая прекратила деятельность в ноябре 2020 года. Ресторатор (Александр Тимарцев) - рэп-исполнитель, бывший ведущий и сооснователь баттл-проекта Versus Battle. Шоу выходило в интернете с 2013 года, наибольшую известность ему принесли рэп-баттлы с участием Oxxxymiron* (Мирон Федоров*).
https://ria.ru/20250424/inoagent-2013089505.html
https://ria.ru/20250307/reshenie-2003578888.html
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Шоубиз, Россия, рэп, Музыка
Сооснователь Versus Battle закрыл ИП в России
Рэпер и сооснователь Versus Battle Ресторатор закрыл ИП в России
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Рэпер и сооснователь баттл-проекта Versus Battle Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор, закрыл ИП в России, говорится в юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения. Дата прекращения деятельности: 14.03.2025", - говорится в документах.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", с 2019 года Тимарцев занимался "деятельностью рекламных агентств". С 2016 года он был руководителем ООО "Версус", которая прекратила деятельность в ноябре 2020 года.
Ресторатор (Александр Тимарцев) - рэп-исполнитель, бывший ведущий и сооснователь баттл-проекта Versus Battle. Шоу выходило в интернете с 2013 года, наибольшую известность ему принесли рэп-баттлы с участием Oxxxymiron* (Мирон Федоров*).