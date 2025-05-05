https://ria.ru/20250505/razvitie-2015117547.html

Эксперт: развитие московской экономики – результат грамотной политики

Эксперт: развитие московской экономики – результат грамотной политики - РИА Новости, 05.05.2025

Эксперт: развитие московской экономики – результат грамотной политики

Динамичное развитие московской экономики является результатом грамотной политики столицы, отметила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:20:00+03:00

2025-05-05T17:20:00+03:00

2025-05-05T17:20:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

поддержка бизнеса

надежда косарева

сергей собянин

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Динамичное развитие московской экономики является результатом грамотной политики столицы, отметила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева."Сегодня в Москве реализуется новый этап промышленного развития - стимулирование высокотехнологичных производств, которые замещают импортные поставки и создают новые рабочие места для москвичей", – подчеркнула Косарева, ее слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.Она отметила, что грамотная градостроительная политика создает условия для увеличения капитализации недвижимости и основу для повышения городского бюджета. Это же позволяет воплотить в столице масштабные соцпрограммы и создавать комфортные условия для жизни и работы горожан.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что столица входит в тройку крупнейших городских экономик мира по паритету покупательной способности (ППС), занимая второе место. Рост экономики столицы за последний год составил 5,5%, за последние шесть лет – 25%.По итогам встречи в пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что флагманом инновационной столичной промышленности является особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва". В ней работает более 220 высокотехнологичных предприятий по выпуску современных лекарственных препаратов, медицинского оборудования, микроэлектроники, программного обеспечения, компонентов для электротранспорта и другой продукции. Общая площадь промышленной инфраструктуры ОЭЗ – 1,6 миллиона квадратных метров. Здесь создано более 22,1 тысячи рабочих мест. В текущем году площадь будет увеличена до 2,3 миллиона квадратных метров.В столице действует свыше 4,5 тысячи предприятий, выпускающих критически значимую продукцию. Каждый год в Москве открывается около 150 новых технологичных компаний. В 2024 году в динамично развивающемся высокотехнологичном промышленном секторе — микроэлектронике, фармацевтике, авиа- и станкостроении, а также в других отраслях — создали 13,5 тысячи новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250505/moskva-2015048674.html

https://ria.ru/20250504/liksutov-2014484274.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, поддержка бизнеса , надежда косарева, сергей собянин