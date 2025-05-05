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В России началась трехдневная рабочая неделя
В России началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 05.05.2025
В России началась трехдневная рабочая неделя
В России началась трехдневная рабочая неделя, напомнил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T00:03:00+03:00
2025-05-05T00:03:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В России началась трехдневная рабочая неделя, напомнил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин."В мае 2025 года россиян ждут две короткие рабочие недели. <…> При этом 5, 6 и 7 мая — рабочие дни", — сказал он.Южалин объяснил, что такой график сложился из-за того, что выходной 4 января, который выпал на субботу, перенесли на 2 мая. Кроме того, с воскресенья, 23 февраля, праздничный день перешел на четверг, 8 мая."Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час — это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется", — заключил собеседник агентства.Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, superjob, праздники, праздник весны и труда, день победы, работа, выходные, александр южалин
Общество, Россия, SuperJob, Праздники, Праздник Весны и Труда, День Победы, Работа, Выходные, Александр Южалин
В России началась трехдневная рабочая неделя
Юрист Южалин: в России в понедельник начинается трехдневная рабочая неделя
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В России началась трехдневная рабочая неделя, напомнил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"В мае 2025 года россиян ждут две короткие рабочие недели. <…> При этом 5, 6 и 7 мая — рабочие дни", — сказал он.
Южалин объяснил, что такой график сложился из-за того, что выходной 4 января, который выпал на субботу, перенесли на 2 мая. Кроме того, с воскресенья, 23 февраля, праздничный день перешел на четверг, 8 мая.
«
"Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час — это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется", — заключил собеседник агентства.
Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.