https://ria.ru/20250505/rabota-2014941644.html

В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 05.05.2025

В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась трехдневная рабочая неделя, напомнил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. РИА Новости, 05.05.2025

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В России началась трехдневная рабочая неделя, напомнил РИА Новости директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин."В мае 2025 года россиян ждут две короткие рабочие недели. <…> При этом 5, 6 и 7 мая — рабочие дни", — сказал он.Южалин объяснил, что такой график сложился из-за того, что выходной 4 января, который выпал на субботу, перенесли на 2 мая. Кроме того, с воскресенья, 23 февраля, праздничный день перешел на четверг, 8 мая."Работодатели обязаны сократить предпраздничные рабочие дни на час — это касается и офисных сотрудников, и тех, кто работает удаленно или по гибкому графику. Исключения — только для непрерывных производств, где переработка компенсируется", — заключил собеседник агентства.Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.

https://ria.ru/20250504/may-1855644309.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, superjob, праздники, праздник весны и труда, день победы, работа, выходные, александр южалин