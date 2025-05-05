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Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ
Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025
Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:51:00+03:00
2025-05-05T21:51:00+03:00
2025-05-05T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ."С 20.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Курская область
Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ
Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили девять украинских БПЛА