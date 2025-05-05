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Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ

Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025

Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2025

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специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

курская область

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ."С 20.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

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2025

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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, курская область