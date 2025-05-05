Рейтинг@Mail.ru
Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 05.05.2025 (обновлено: 21:55 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pvo-2015162656.html
Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ
Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025
Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T21:51:00+03:00
2025-05-05T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ."С 20.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Курская область
Над двумя российскими регионами сбили девять беспилотников ВСУ

Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили девять украинских БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ.
"С 20.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала