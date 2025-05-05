https://ria.ru/20250505/pvo-2014959567.html

Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025

Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА

Вооруженные силы сбили 26 дронов ВСУ в трех регионах России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:20:00+03:00

2025-05-05T07:20:00+03:00

2025-05-05T08:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

калужская область

московская область (подмосковье)

москва

беспилотники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 26 дронов ВСУ в трех регионах России, сообщило Минобороны."За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве. При этом:Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

калужская область

московская область (подмосковье)

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, брянская область, калужская область, московская область (подмосковье), москва, беспилотники, вооруженные силы украины, украина