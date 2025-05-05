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Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 05.05.2025 (обновлено: 08:41 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pvo-2014959567.html
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Вооруженные силы сбили 26 дронов ВСУ в трех регионах России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:20:00+03:00
2025-05-05T08:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
калужская область
московская область (подмосковье)
москва
беспилотники
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 26 дронов ВСУ в трех регионах России, сообщило Минобороны."За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве. При этом:Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, россия, брянская область, калужская область, московская область (подмосковье), москва, беспилотники, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Калужская область, Московская область (Подмосковье), Москва, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Украина
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь 26 украинских БПЛА в трех регионах России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 26 дронов ВСУ в трех регионах России, сообщило Минобороны.
"За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
При этом:
  • большинство БПЛА — 17 — сбили в Брянской области;
  • в Калужской — пять;
  • в Московском регионе — четыре.
Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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