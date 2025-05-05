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Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА - РИА Новости, 05.05.2025
Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Вооруженные силы сбили 26 дронов ВСУ в трех регионах России, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:20:00+03:00
2025-05-05T07:20:00+03:00
2025-05-05T08:41:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 26 дронов ВСУ в трех регионах России, сообщило Минобороны."За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве. При этом:Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА
Силы ПВО сбили за ночь 26 украинских БПЛА в трех регионах России