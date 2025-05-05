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В Калужской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pvo-2014959014.html
В Калужской области уничтожили пять беспилотников
В Калужской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
В Калужской области уничтожили пять беспилотников
Силы ПВО уничтожили за минувшую ночь пять беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:15:00+03:00
2025-05-05T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
перемышльский район
калуга
владислав шапша
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за минувшую ночь пять беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "За минувшую ночь силами ПВО на территории региона были уничтожены пять БПЛА. На территории Перемышльского района уничтожены два БПЛА, два БПЛА уничтожены на окраине города Калуга и один БПЛА уничтожен в Дзержинском районе", - написал он. Отмечается. что на местах уничтожения работают оперативные группы. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969769360.html
калужская область
перемышльский район
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калужская область, перемышльский район, калуга, владислав шапша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Перемышльский район, Калуга, Владислав Шапша, Безопасность
В Калужской области уничтожили пять беспилотников

Шапша: силы ПВО уничтожили пять беспилотников в Калужской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за минувшую ночь пять беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"За минувшую ночь силами ПВО на территории региона были уничтожены пять БПЛА. На территории Перемышльского района уничтожены два БПЛА, два БПЛА уничтожены на окраине города Калуга и один БПЛА уничтожен в Дзержинском районе", - написал он.
Отмечается. что на местах уничтожения работают оперативные группы. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьПеремышльский районКалугаВладислав ШапшаБезопасность
 
 
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