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В Калужской области уничтожили пять беспилотников
В Калужской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
В Калужской области уничтожили пять беспилотников
Силы ПВО уничтожили за минувшую ночь пять беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T07:15:00+03:00
2025-05-05T07:15:00+03:00
2025-05-05T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
перемышльский район
калуга
владислав шапша
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за минувшую ночь пять беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "За минувшую ночь силами ПВО на территории региона были уничтожены пять БПЛА. На территории Перемышльского района уничтожены два БПЛА, два БПЛА уничтожены на окраине города Калуга и один БПЛА уничтожен в Дзержинском районе", - написал он. Отмечается. что на местах уничтожения работают оперативные группы. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969769360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, перемышльский район, калуга, владислав шапша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Перемышльский район, Калуга, Владислав Шапша, Безопасность
В Калужской области уничтожили пять беспилотников
Шапша: силы ПВО уничтожили пять беспилотников в Калужской области