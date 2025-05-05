https://ria.ru/20250505/pvo-2014959014.html

В Калужской области уничтожили пять беспилотников

В Калужской области уничтожили пять беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025

В Калужской области уничтожили пять беспилотников

Силы ПВО уничтожили за минувшую ночь пять беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T07:15:00+03:00

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2025-05-05T07:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

перемышльский район

калуга

владислав шапша

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили за минувшую ночь пять беспилотников в Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале. "За минувшую ночь силами ПВО на территории региона были уничтожены пять БПЛА. На территории Перемышльского района уничтожены два БПЛА, два БПЛА уничтожены на окраине города Калуга и один БПЛА уничтожен в Дзержинском районе", - написал он. Отмечается. что на местах уничтожения работают оперативные группы. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969769360.html

калужская область

перемышльский район

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калужская область, перемышльский район, калуга, владислав шапша, безопасность