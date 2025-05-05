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Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:20 05.05.2025 (обновлено: 20:21 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/putin-2015155650.html
Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы"
Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы" - РИА Новости, 05.05.2025
Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы"... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:20:00+03:00
2025-05-05T20:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы" отметил, что их постановки, рассказывающие о мужестве отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную ценность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы", объединившего лучшие профессиональные, студенческие и детские театральные коллективы из России и Республики Беларусь... Замечательные театральные постановки, рассказывающие о мужестве наших отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную, художественную ценность, играют значимую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сбережении памяти о героических страницах нашей общей истории", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул важность того, что в последние годы многие драматурги, режиссёры, сценаристы всё чаще обращаются к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Глава государства считает проведение фестиваля яркой и востребованной инициативой, одним из заметных и по-настоящему праздничных мероприятий, приуроченных к приближающемуся 80-летию Великой Победы. Он выразил уверенность в том, что нынешняя торжественная церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет большим событием для всех присутствующих, будет содействовать обмену опытом, укреплению творческих и личных контактов. "И конечно, поздравляю лауреатов с успехом, желаю новых свершений и всего наилучшего", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014884329.html
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россия, владимир путин, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы"

Путин: постановки фестиваля "Театр Победы" имеют особую нравственную ценность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы" отметил, что их постановки, рассказывающие о мужестве отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную ценность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы", объединившего лучшие профессиональные, студенческие и детские театральные коллективы из России и Республики Беларусь... Замечательные театральные постановки, рассказывающие о мужестве наших отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную, художественную ценность, играют значимую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сбережении памяти о героических страницах нашей общей истории", - говорится в телеграмме.
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Президент подчеркнул важность того, что в последние годы многие драматурги, режиссёры, сценаристы всё чаще обращаются к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
Глава государства считает проведение фестиваля яркой и востребованной инициативой, одним из заметных и по-настоящему праздничных мероприятий, приуроченных к приближающемуся 80-летию Великой Победы. Он выразил уверенность в том, что нынешняя торжественная церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет большим событием для всех присутствующих, будет содействовать обмену опытом, укреплению творческих и личных контактов.
"И конечно, поздравляю лауреатов с успехом, желаю новых свершений и всего наилучшего", - добавил Путин.
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