Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы"
Путин: постановки фестиваля "Театр Победы" имеют особую нравственную ценность
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы" отметил, что их постановки, рассказывающие о мужестве отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную ценность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы", объединившего лучшие профессиональные, студенческие и детские театральные коллективы из России и Республики Беларусь... Замечательные театральные постановки, рассказывающие о мужестве наших отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную, художественную ценность, играют значимую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сбережении памяти о героических страницах нашей общей истории", - говорится в телеграмме.
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Президент подчеркнул важность того, что в последние годы многие драматурги, режиссёры, сценаристы всё чаще обращаются к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
Глава государства считает проведение фестиваля яркой и востребованной инициативой, одним из заметных и по-настоящему праздничных мероприятий, приуроченных к приближающемуся 80-летию Великой Победы. Он выразил уверенность в том, что нынешняя торжественная церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет большим событием для всех присутствующих, будет содействовать обмену опытом, укреплению творческих и личных контактов.
"И конечно, поздравляю лауреатов с успехом, желаю новых свершений и всего наилучшего", - добавил Путин.
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