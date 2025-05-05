https://ria.ru/20250505/putin-2015155650.html

Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы"

Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы" - РИА Новости, 05.05.2025

Путин отметил нравственную ценность постановок "Театра Победы"

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы"... РИА Новости, 05.05.2025

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2025-05-05T20:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

общество

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы" отметил, что их постановки, рассказывающие о мужестве отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную ценность, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на торжественной церемонии награждения победителей художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы", объединившего лучшие профессиональные, студенческие и детские театральные коллективы из России и Республики Беларусь... Замечательные театральные постановки, рассказывающие о мужестве наших отцов, дедов и прадедов, имеют особую нравственную, художественную ценность, играют значимую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в сбережении памяти о героических страницах нашей общей истории", - говорится в телеграмме. Президент подчеркнул важность того, что в последние годы многие драматурги, режиссёры, сценаристы всё чаще обращаются к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Глава государства считает проведение фестиваля яркой и востребованной инициативой, одним из заметных и по-настоящему праздничных мероприятий, приуроченных к приближающемуся 80-летию Великой Победы. Он выразил уверенность в том, что нынешняя торжественная церемония пройдёт в тёплой, дружеской атмосфере, станет большим событием для всех присутствующих, будет содействовать обмену опытом, укреплению творческих и личных контактов. "И конечно, поздравляю лауреатов с успехом, желаю новых свершений и всего наилучшего", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014884329.html

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россия, владимир путин, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне