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Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы - РИА Новости, 05.05.2025
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Культура
 
19:14 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/putin-2015147561.html
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы - РИА Новости, 05.05.2025
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин наградил соавтора телепередачи "Что? Где? Когда?" и генерального директора компании "Игра-ТВ" Наталию Стеценко Орденом Дружбы. РИА Новости, 05.05.2025
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил соавтора телепередачи "Что? Где? Когда?" и генерального директора компании "Игра-ТВ" Наталию Стеценко Орденом Дружбы. Соответствующий указ президента опубликован. "За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Дружбы Стеценко Наталию Ивановну - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Телекомпания Игра-ТВ", город Москва", - говорится в документе. Стеценко — соавтор игры "Что? Где? Когда?", вдова Владимира Ворошилова, создателя, режиссёра и ведущего передачи.
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россия, наталия стеценко, владимир путин, игра-тв, общество
Культура, Россия, Наталия Стеценко, Владимир Путин, Игра-ТВ, Общество
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы

Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Стеценко Орденом Дружбы

© Фото : Телекомпания "ИГРА-ТВ"Наталья Стеценко
Наталья Стеценко - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : Телекомпания "ИГРА-ТВ"
Наталья Стеценко. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил соавтора телепередачи "Что? Где? Когда?" и генерального директора компании "Игра-ТВ" Наталию Стеценко Орденом Дружбы.
Соответствующий указ президента опубликован.
"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Дружбы Стеценко Наталию Ивановну - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Телекомпания Игра-ТВ", город Москва", - говорится в документе.
Стеценко — соавтор игры "Что? Где? Когда?", вдова Владимира Ворошилова, создателя, режиссёра и ведущего передачи.
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КультураРоссияНаталия СтеценкоВладимир ПутинИгра-ТВОбщество
 
 
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