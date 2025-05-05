https://ria.ru/20250505/putin-2015147561.html
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы - РИА Новости, 05.05.2025
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин наградил соавтора телепередачи "Что? Где? Когда?" и генерального директора компании "Игра-ТВ" Наталию Стеценко Орденом Дружбы. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:14:00+03:00
2025-05-05T19:14:00+03:00
2025-05-05T19:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил соавтора телепередачи "Что? Где? Когда?" и генерального директора компании "Игра-ТВ" Наталию Стеценко Орденом Дружбы. Соответствующий указ президента опубликован. "За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Дружбы Стеценко Наталию Ивановну - генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Телекомпания Игра-ТВ", город Москва", - говорится в документе. Стеценко — соавтор игры "Что? Где? Когда?", вдова Владимира Ворошилова, создателя, режиссёра и ведущего передачи.
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россия, наталия стеценко, владимир путин, игра-тв, общество
Культура, Россия, Наталия Стеценко, Владимир Путин, Игра-ТВ, Общество
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Орденом Дружбы
Путин наградил соавтора "Что? Где? Когда?" Стеценко Орденом Дружбы