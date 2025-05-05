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Путин присвоил звания высших офицеров группе военнослужащих
Путин присвоил звания высших офицеров группе военнослужащих - РИА Новости, 05.05.2025
Путин присвоил звания высших офицеров группе военнослужащих
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил РФ, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:38:00+03:00
2025-05-05T18:38:00+03:00
2025-05-05T18:38:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом звание генерал-лейтенанта присвоено Авдееву Алексею Вячеславовичу, Ерусалимову Игорю Феликсовичу, Кулакову Кириллу Денисовичу и Смирнову Сергею Викторовичу. Звание генерал-майора присвоено 11 офицерам, в том числе Ярославу Гладких, полк под командованием которого отличился в ходе спецоперации.
https://ria.ru/20250505/rosgvardiya-2015122848.html
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россия, владимир путин
Путин присвоил звания высших офицеров группе военнослужащих
Путин присвоил звания высших офицеров 15 военнослужащим ВС России