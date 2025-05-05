https://ria.ru/20250505/putin-2015138310.html
Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня"
Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 05.05.2025
Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня"
Президент России Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:30:00+03:00
2025-05-05T18:30:00+03:00
2025-05-05T18:30:00+03:00
общество
россия
свердловская область
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Гавриленко Ольге Анатольевие, Свердловская область, Нуховой Калимат Абидовне, Республика Дагестан, Присекиной Анне Сергеевне, Свердловская область", - говорится в документе.
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общество, россия, свердловская область, владимир путин
Общество, Россия, Свердловская область, Владимир Путин
Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня"
Путин присвоил трем россиянкам звание за заслуги в укреплении института семьи