https://ria.ru/20250505/putin-2015138310.html

Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня"

Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня" - РИА Новости, 05.05.2025

Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня"

Президент России Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:30:00+03:00

2025-05-05T18:30:00+03:00

2025-05-05T18:30:00+03:00

общество

россия

свердловская область

владимир путин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил трем россиянкам звание "Мать-героиня", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Гавриленко Ольге Анатольевие, Свердловская область, Нуховой Калимат Абидовне, Республика Дагестан, Присекиной Анне Сергеевне, Свердловская область", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250124/nagrady-1995406405.html

россия

свердловская область

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общество, россия, свердловская область, владимир путин