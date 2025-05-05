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Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ
Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ - РИА Новости, 05.05.2025
Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерею Ярославу Лазуткину,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:09:00+03:00
2025-05-05T18:09:00+03:00
2025-05-05T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерею Ярославу Лазуткину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник. Путин объявил благодарность Лазуткину "за активное участие в реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества", говорится в указе "О поощрении". Президент также объявил благодарность руководителю учебно-методического центра Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Ирине Котиной.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ
Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ Лазуткину