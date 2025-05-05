https://ria.ru/20250505/putin-2015134409.html

Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ

Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ - РИА Новости, 05.05.2025

Путин объявил благодарность главе пресс-службы казачьего отдела РПЦ

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерею Ярославу Лазуткину,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:09:00+03:00

2025-05-05T18:09:00+03:00

2025-05-05T18:09:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность руководителю пресс-службы Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерею Ярославу Лазуткину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов в понедельник. Путин объявил благодарность Лазуткину "за активное участие в реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества", говорится в указе "О поощрении". Президент также объявил благодарность руководителю учебно-методического центра Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Ирине Котиной.

https://ria.ru/20250310/putin-2004186652.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество