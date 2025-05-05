https://ria.ru/20250505/putin-2015133255.html
Путин наградил почетной грамотой директора научного института "Росатома"
Путин наградил почетной грамотой директора научного института "Росатома" - РИА Новости, 05.05.2025
Путин наградил почетной грамотой директора научного института "Росатома"
Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетной грамотой главы государства директора крупного научного института госкорпорации "Росатом" в РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T18:04:00+03:00
2025-05-05T18:04:00+03:00
2025-05-05T18:04:00+03:00
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свердловская область
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
соликамский магниевый завод
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетной грамотой главы государства директора крупного научного института госкорпорации "Росатом" в области материаловедения АО "Институт реакторных материалов" (ИРМ, Заречный, Свердловская область) Евгения Селезнева. Согласно тексту распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации, Селезнев награжден за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. ИРМ – атомный центр материаловедческого профиля, входит в научный дивизион "Росатома". ИРМ проводит реакторные испытания и послереакторные исследования для атомной промышленности в соответствии с самыми современными мировыми требованиями. Этим же распоряжением благодарность президента РФ объявлена старшему мастеру цеха ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Соликамск, Пермский край) Андрею Цурике. "Соликамский магниевый завод" входит в состав горнорудного дивизиона "Росатома", который, в частности, консолидирует всю цепочку от добычи до производства в России редкоземельных металлов. Ключевая задача - развитие разделительного производства на СМЗ с целью увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.
https://ria.ru/20250203/putin-1997183686.html
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россия, заречный, свердловская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", соликамский магниевый завод
Россия, Заречный, Свердловская область, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Соликамский магниевый завод
Путин наградил почетной грамотой директора научного института "Росатома"
Путин наградил почетной грамотой главу ИРМ "Росатома" Селезнева