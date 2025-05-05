https://ria.ru/20250505/putin-2015133255.html

Путин наградил почетной грамотой директора научного института "Росатома"

Путин наградил почетной грамотой директора научного института "Росатома" - РИА Новости, 05.05.2025

Путин наградил почетной грамотой директора научного института "Росатома"

Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетной грамотой главы государства директора крупного научного института госкорпорации "Росатом" в РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T18:04:00+03:00

2025-05-05T18:04:00+03:00

2025-05-05T18:04:00+03:00

россия

заречный

свердловская область

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

соликамский магниевый завод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим распоряжением наградил почетной грамотой главы государства директора крупного научного института госкорпорации "Росатом" в области материаловедения АО "Институт реакторных материалов" (ИРМ, Заречный, Свердловская область) Евгения Селезнева. Согласно тексту распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации, Селезнев награжден за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. ИРМ – атомный центр материаловедческого профиля, входит в научный дивизион "Росатома". ИРМ проводит реакторные испытания и послереакторные исследования для атомной промышленности в соответствии с самыми современными мировыми требованиями. Этим же распоряжением благодарность президента РФ объявлена старшему мастеру цеха ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Соликамск, Пермский край) Андрею Цурике. "Соликамский магниевый завод" входит в состав горнорудного дивизиона "Росатома", который, в частности, консолидирует всю цепочку от добычи до производства в России редкоземельных металлов. Ключевая задача - развитие разделительного производства на СМЗ с целью увеличения мощностей производства и обеспечения сырьевой независимости России в области редкоземельных металлов. Российская атомная отрасль в 2025 году отметит 80-летие. Она ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации атомного проекта СССР.

https://ria.ru/20250203/putin-1997183686.html

https://ria.ru/20250213/putin-1999233318.html

россия

заречный

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, заречный, свердловская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", соликамский магниевый завод