https://ria.ru/20250505/putin-2015128809.html
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС - РИА Новости, 05.05.2025
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:53:00+03:00
2025-05-05T17:53:00+03:00
2025-05-05T18:00:00+03:00
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
владимир путин
алексей комиссаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За заслуги в разработке государственной социально-экономической политики и многолетнюю плодотворную научную деятельность наградить орденом Александра Невского Комиссарова Алексея Геннадиевича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250505/galuzin-2015127342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, владимир путин, алексей комиссаров
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Комиссарова