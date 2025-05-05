Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 05.05.2025 (обновлено: 18:00 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/putin-2015128809.html
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС - РИА Новости, 05.05.2025
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:53:00+03:00
2025-05-05T18:00:00+03:00
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
владимир путин
алексей комиссаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За заслуги в разработке государственной социально-экономической политики и многолетнюю плодотворную научную деятельность наградить орденом Александра Невского Комиссарова Алексея Геннадиевича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250505/galuzin-2015127342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, владимир путин, алексей комиссаров
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров
Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС

Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Комиссарова

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в разработке государственной социально-экономической политики и многолетнюю плодотворную научную деятельность наградить орденом Александра Невского Комиссарова Алексея Геннадиевича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Путин наградил замглавы МИД орденом "За заслуги перед Отечеством"
Вчера, 17:50
 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)РоссияВладимир ПутинАлексей Комиссаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала