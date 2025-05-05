https://ria.ru/20250505/putin-2015128809.html

Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС

Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС - РИА Новости, 05.05.2025

Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:53:00+03:00

2025-05-05T17:53:00+03:00

2025-05-05T18:00:00+03:00

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

россия

владимир путин

алексей комиссаров

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."За заслуги в разработке государственной социально-экономической политики и многолетнюю плодотворную научную деятельность наградить орденом Александра Невского Комиссарова Алексея Геннадиевича - ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250505/galuzin-2015127342.html

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российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, владимир путин, алексей комиссаров