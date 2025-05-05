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Путин присвоил новому главе СК по Подмосковью звание генерал-майора
Путин присвоил новому главе СК по Подмосковью звание генерал-майора - РИА Новости, 05.05.2025
Путин присвоил новому главе СК по Подмосковью звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин присвоил новому руководителю ГСУ СК по Подмосковью Ярославу Яковлеву звание генерал-майора, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:36:00+03:00
2025-05-05T17:36:00+03:00
2025-05-05T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил новому руководителю ГСУ СК по Подмосковью Ярославу Яковлеву звание генерал-майора, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Российской Федерации Яковлеву Ярославу Александровичу", - говорится в документе. Ранее РИА Новости, ознакомившись с информацией с сайта ГСУ СК по области, сообщало, что новым руководителем ведомства назначен Ярослав Яковлев. В ГСУ СК по области подтвердили информацию РИА Новости и уточнили, что назначение Яковлева состоялось в апреле этого года.
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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия, общество
Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье), Россия, Общество
Путин присвоил новому главе СК по Подмосковью звание генерал-майора
Путин присвоил новому главе ГСУ СК по Подмосковью Яковлеву звание генерал-майора