https://ria.ru/20250505/putin-2015122697.html

Путин присвоил новому главе СК по Подмосковью звание генерал-майора

Путин присвоил новому главе СК по Подмосковью звание генерал-майора - РИА Новости, 05.05.2025

Путин присвоил новому главе СК по Подмосковью звание генерал-майора

Президент России Владимир Путин присвоил новому руководителю ГСУ СК по Подмосковью Ярославу Яковлеву звание генерал-майора, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:36:00+03:00

2025-05-05T17:36:00+03:00

2025-05-05T17:36:00+03:00

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил новому руководителю ГСУ СК по Подмосковью Ярославу Яковлеву звание генерал-майора, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить высшее специальное звание генерал-майора юстиции сотруднику Следственного комитета Российской Федерации Яковлеву Ярославу Александровичу", - говорится в документе. Ранее РИА Новости, ознакомившись с информацией с сайта ГСУ СК по области, сообщало, что новым руководителем ведомства назначен Ярослав Яковлев. В ГСУ СК по области подтвердили информацию РИА Новости и уточнили, что назначение Яковлева состоялось в апреле этого года.

https://ria.ru/20250501/nagrazhdenie-2014548779.html

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владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), россия, общество