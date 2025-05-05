Москва имеет хороший потенциал, заявил Путин
Путин: Москва имеет хороший потенциал для сохранения позиций в топе городов мира
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва имеет хороший потенциал для того, чтобы удерживать лидирующие позиции в топе городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности, уверен президент РФ Владимир Путин.
На встрече с главой государства мэр Москвы Сергей Собянин доложил, что столица была на пятом месте в 2020 году и в 2023 году вышла на второе место в мире по экономике, и планирует удерживать позиции в первой тройке городов по паритету покупательной способности.
"Хороший потенциал", - сказал на это Путин.
Вместе с тем глава государства указал на то, что сегодня динамика развития городов Китая "большая". "То, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее. Это очень здорово. Хорошо", - отметил Путин.
По его словам, это возможности, которые возникают в результате развития экономики.
"Это очень важно, чтобы люди почувствовали, что в их текущей жизни происходят позитивные изменения", - добавил президент.