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Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии - РИА Новости, 05.05.2025
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13:00 05.05.2025 (обновлено: 14:31 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/putin-2015030694.html
Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии
Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии - РИА Новости, 05.05.2025
Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и отметили стратегический характер отношений стран, сообщила... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T13:00:00+03:00
2025-05-05T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и отметили стратегический характер отношений стран, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям", — говорится в релизе.Другие детали переговоров:Теракт в ПахалгамеДвадцать второго апреля несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.Теракт спровоцировал напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном. Нью-Дели заподозрил Исламабад в причастности к нападению.Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Как сообщал РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, Москва могла бы принять участие в расследовании теракта. Посольство в Исламабаде уточнило, что Россия рассмотрит эту идею. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250410/proekty-2010384388.html
https://ria.ru/20250504/terakt-2014840568.html
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, в мире, москва, пакистан
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, В мире, Москва, Пакистан
Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии

Путин и Моди по телефону отметили стратегический характер отношений РФ и Индии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и отметили стратегический характер отношений стран, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям", — говорится в релизе.
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10 апреля, 08:51
Другие детали переговоров:
  • Моди поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы;
  • премьер отметил, что День Победы — это общий праздник;
  • индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве;
  • российский лидер принял приглашение посетить Индию с визитом для проведения встречи на высшем уровне;
  • Путин выразил соболезнования из-за гибели индийских граждан при теракте в Пахалгаме;
  • политики указали на необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом.
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4 мая, 08:35

Теракт в Пахалгаме

Двадцать второго апреля несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
Теракт спровоцировал напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном. Нью-Дели заподозрил Исламабад в причастности к нападению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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3 мая, 08:00
Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Как сообщал РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, Москва могла бы принять участие в расследовании теракта. Посольство в Исламабаде уточнило, что Россия рассмотрит эту идею.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Вчера, 00:55
 
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