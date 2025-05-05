https://ria.ru/20250505/putin-2015030694.html

Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии

Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии - РИА Новости, 05.05.2025

Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии

Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и отметили стратегический характер отношений стран, сообщила... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T13:00:00+03:00

2025-05-05T13:00:00+03:00

2025-05-05T14:31:00+03:00

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и отметили стратегический характер отношений стран, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям", — говорится в релизе.Другие детали переговоров:Теракт в ПахалгамеДвадцать второго апреля несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.Теракт спровоцировал напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном. Нью-Дели заподозрил Исламабад в причастности к нападению.Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Как сообщал РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, Москва могла бы принять участие в расследовании теракта. Посольство в Исламабаде уточнило, что Россия рассмотрит эту идею. * Террористическая организация, запрещенная в России.

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https://ria.ru/20250503/konflikt-2014675090.html

https://ria.ru/20250505/pakistan-2014944895.html

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