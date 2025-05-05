Путин и Моди обсудили развитие отношений России и Индии
Путин и Моди по телефону отметили стратегический характер отношений РФ и Индии
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор и отметили стратегический характер отношений стран, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям", — говорится в релизе.
Другие детали переговоров:
- Моди поздравил Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы;
- премьер отметил, что День Победы — это общий праздник;
- индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве;
- российский лидер принял приглашение посетить Индию с визитом для проведения встречи на высшем уровне;
- Путин выразил соболезнования из-за гибели индийских граждан при теракте в Пахалгаме;
- политики указали на необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом.
Теракт в Пахалгаме
Двадцать второго апреля несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
Теракт спровоцировал напряженность вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном. Нью-Дели заподозрил Исламабад в причастности к нападению.
Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Как сообщал РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф, Москва могла бы принять участие в расследовании теракта. Посольство в Исламабаде уточнило, что Россия рассмотрит эту идею.
* Террористическая организация, запрещенная в России.