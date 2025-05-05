https://ria.ru/20250505/putin-2015025927.html
Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник
Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник - РИА Новости, 05.05.2025
Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:44:00+03:00
2025-05-05T12:44:00+03:00
2025-05-05T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня международный телефонный разговор. Мы скоро дадим сообщение. Ждите", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250505/putin-2015025101.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник
Песков: Путин проведет международный телефонный разговор в понедельник