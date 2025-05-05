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Путин встретится с мэром Москвы Собяниным
Путин встретится с мэром Москвы Собяниным - РИА Новости, 05.05.2025
Путин встретится с мэром Москвы Собяниным
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:41:00+03:00
2025-05-05T12:41:00+03:00
2025-05-05T12:43:00+03:00
москва
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россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Далее в середине дня из разных двусторонних бесед, которые запланированы, у него будет мэр Москвы Сергей Собянин... Президент общается с Собяниным регулярно, постоянно. Вот сегодня будет такая встреча", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что другие встречи Путина в понедельник носят непубличный закрытый характер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика, россия, сергей собянин, владимир путин, дмитрий песков
Москва, Политика, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с мэром Москвы Собяниным
Песков: Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Собяниным