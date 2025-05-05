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Путин встретится с мэром Москвы Собяниным - РИА Новости, 05.05.2025
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12:41 05.05.2025 (обновлено: 12:43 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/putin-2015025101.html
Путин встретится с мэром Москвы Собяниным
Путин встретится с мэром Москвы Собяниным - РИА Новости, 05.05.2025
Путин встретится с мэром Москвы Собяниным
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:41:00+03:00
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политика
россия
сергей собянин
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;Далее в середине дня из разных двусторонних бесед, которые запланированы, у него будет мэр Москвы Сергей Собянин... Президент общается с Собяниным регулярно, постоянно. Вот сегодня будет такая встреча&quot;, - сказал Песков журналистам.Он отметил, что другие встречи Путина в понедельник носят непубличный закрытый характер.
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москва, политика, россия, сергей собянин, владимир путин, дмитрий песков
Москва, Политика, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретится с мэром Москвы Собяниным

Песков: Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Собяниным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Далее в середине дня из разных двусторонних бесед, которые запланированы, у него будет мэр Москвы Сергей Собянин... Президент общается с Собяниным регулярно, постоянно. Вот сегодня будет такая встреча", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что другие встречи Путина в понедельник носят непубличный закрытый характер.
 
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