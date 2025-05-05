https://ria.ru/20250505/putin-2014941956.html
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" - РИА Новости, 05.05.2025
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
2025-05-05T00:06:00+03:00
2025-05-05T00:06:00+03:00
2025-05-05T00:06:00+03:00
владимир путин
павел зарубин
видео
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В интервью журналистам глава государства ответил на вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет, причинах и перспективах СВО, применении ядерного оружия, а также показал детали своего быта и обстановки в кремлевской квартире.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимир Путин о противостоянии Западу и будущем преемнике. Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
В интервью журналистам глава государства ответил на вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет, причинах и перспективах СВО, применении ядерного оружия, а также показал детали своего быта и обстановки в кремлевской квартире.
2025-05-05T00:06
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PT97M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, павел зарубин, видео, видео
Владимир Путин, Павел Зарубин, Видео
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".