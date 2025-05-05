https://ria.ru/20250505/putin-2014941956.html

Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"

Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" - РИА Новости, 05.05.2025

Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"

На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

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владимир путин

павел зарубин

видео

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В интервью журналистам глава государства ответил на вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет, причинах и перспективах СВО, применении ядерного оружия, а также показал детали своего быта и обстановки в кремлевской квартире.

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2025

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Владимир Путин о противостоянии Западу и будущем преемнике. Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". В интервью журналистам глава государства ответил на вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет, причинах и перспективах СВО, применении ядерного оружия, а также показал детали своего быта и обстановки в кремлевской квартире. 2025-05-05T00:06 true PT97M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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