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Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" - РИА Новости, 05.05.2025
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00:06 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/putin-2014941956.html
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" - РИА Новости, 05.05.2025
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
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владимир путин
павел зарубин
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В интервью журналистам глава государства ответил на вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет, причинах и перспективах СВО, применении ядерного оружия, а также показал детали своего быта и обстановки в кремлевской квартире.
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Владимир Путин о противостоянии Западу и будущем преемнике. Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". В интервью журналистам глава государства ответил на вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет, причинах и перспективах СВО, применении ядерного оружия, а также показал детали своего быта и обстановки в кремлевской квартире.
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владимир путин, павел зарубин, видео, видео
Владимир Путин, Павел Зарубин, Видео
Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
2025-05-05T00:06
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Документальный фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"

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На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
В интервью журналистам глава государства ответил на вопросы о событиях в стране и в мире за последние 25 лет, причинах и перспективах СВО, применении ядерного оружия, а также показал детали своего быта и обстановки в кремлевской квартире.
 
Владимир ПутинПавел ЗарубинВидео
 
 
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