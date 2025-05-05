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Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе - РИА Новости, 05.05.2025
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22:17 05.05.2025 (обновлено: 22:18 05.05.2025)
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Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе
Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе - РИА Новости, 05.05.2025
Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе
Мирный житель получил ранения в результате подрыва на неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе украинских войск в селе Дмитриевка в ДНР, сообщил глава республики РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:17:00+03:00
2025-05-05T22:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе украинских войск в селе Дмитриевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В селе Дмитриевка Волновахского муниципального округа в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения", - написал Пушилин. Кроме того, в результате вооруженной киевской агрессии по территории ДНР повреждения получили четыре жилых дома в центре Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе

Пушилин: Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе украинских войск в селе Дмитриевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В селе Дмитриевка Волновахского муниципального округа в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения", - написал Пушилин.
Кроме того, в результате вооруженной киевской агрессии по территории ДНР повреждения получили четыре жилых дома в центре Горловки.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
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