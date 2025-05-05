https://ria.ru/20250505/pushilin-2015164675.html
Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе
Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе - РИА Новости, 05.05.2025
Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе
Мирный житель получил ранения в результате подрыва на неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе украинских войск в селе Дмитриевка в ДНР, сообщил глава республики РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T22:17:00+03:00
2025-05-05T22:17:00+03:00
2025-05-05T22:18:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе украинских войск в селе Дмитриевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В селе Дмитриевка Волновахского муниципального округа в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения", - написал Пушилин. Кроме того, в результате вооруженной киевской агрессии по территории ДНР повреждения получили четыре жилых дома в центре Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия
Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе
Пушилин: Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе