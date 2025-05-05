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Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе

Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе - РИА Новости, 05.05.2025

Мирный житель ДНР подорвался на кассетном боеприпасе

Мирный житель получил ранения в результате подрыва на неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе украинских войск в селе Дмитриевка в ДНР, сообщил глава республики РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T22:17:00+03:00

2025-05-05T22:17:00+03:00

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате подрыва на неразорвавшемся кассетном суббоеприпасе украинских войск в селе Дмитриевка в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. "В селе Дмитриевка Волновахского муниципального округа в результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения", - написал Пушилин. Кроме того, в результате вооруженной киевской агрессии по территории ДНР повреждения получили четыре жилых дома в центре Горловки. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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