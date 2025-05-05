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В Приморье рыбаки, пропавшие во время ливней, вышли на связь - РИА Новости, 05.05.2025
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12:17 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/primore-2015014894.html
В Приморье рыбаки, пропавшие во время ливней, вышли на связь
В Приморье рыбаки, пропавшие во время ливней, вышли на связь - РИА Новости, 05.05.2025
В Приморье рыбаки, пропавшие во время ливней, вышли на связь
Двое рыбаков, пропавших во время ливней в Приморье пять дней назад, самостоятельно вышли на связь, обстоятельства выясняются, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:17:00+03:00
2025-05-05T12:17:00+03:00
происшествия
партизанск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Двое рыбаков, пропавших во время ливней в Приморье пять дней назад, самостоятельно вышли на связь, обстоятельства выясняются, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону. "Пропавшие в Приморье рыбаки, местонахождение которых, предварительно, не было известно почти пять дней, самостоятельно вышли на связь. Обстоятельства устанавливаются", - сообщил собеседник агентства. Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что женщина погибла, пытаясь перейти реку Постышевка после сильных дождей в районе сопки Верблюд в Приморье. Её унесло течением, тело нашли в районе моста. В воскресенье краевой главк МЧС уточнял, что происшествие произошло в Партизанске, погибла 45-летняя женщина. В Приморье 2-3 мая шли сильные ливни, подтопило дороги, в Партизанском округе размыло насыпной мост. На вечер 4 мая были затоплены один жилой дом и 58 участков, сообщал краевой главк МЧС РФ. На утро 5 мая нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами, днем вода пошла на спад, уточняли РИА Новости в краевом министерстве ГОЧС.
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происшествия, партизанск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Партизанск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье рыбаки, пропавшие во время ливней, вышли на связь

В Приморье двое пропавших пять дней назад из-за ливней рыбаков вышли на связь

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Двое рыбаков, пропавших во время ливней в Приморье пять дней назад, самостоятельно вышли на связь, обстоятельства выясняются, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
«
"Пропавшие в Приморье рыбаки, местонахождение которых, предварительно, не было известно почти пять дней, самостоятельно вышли на связь. Обстоятельства устанавливаются", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что женщина погибла, пытаясь перейти реку Постышевка после сильных дождей в районе сопки Верблюд в Приморье. Её унесло течением, тело нашли в районе моста. В воскресенье краевой главк МЧС уточнял, что происшествие произошло в Партизанске, погибла 45-летняя женщина.
В Приморье 2-3 мая шли сильные ливни, подтопило дороги, в Партизанском округе размыло насыпной мост. На вечер 4 мая были затоплены один жилой дом и 58 участков, сообщал краевой главк МЧС РФ. На утро 5 мая нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами, днем вода пошла на спад, уточняли РИА Новости в краевом министерстве ГОЧС.
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ПроисшествияПартизанскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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