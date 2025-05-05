https://ria.ru/20250505/primore-2015014894.html

В Приморье рыбаки, пропавшие во время ливней, вышли на связь

В Приморье рыбаки, пропавшие во время ливней, вышли на связь - РИА Новости, 05.05.2025

В Приморье рыбаки, пропавшие во время ливней, вышли на связь

Двое рыбаков, пропавших во время ливней в Приморье пять дней назад, самостоятельно вышли на связь, обстоятельства выясняются, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T12:17:00+03:00

2025-05-05T12:17:00+03:00

2025-05-05T12:17:00+03:00

происшествия

партизанск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Двое рыбаков, пропавших во время ливней в Приморье пять дней назад, самостоятельно вышли на связь, обстоятельства выясняются, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону. "Пропавшие в Приморье рыбаки, местонахождение которых, предварительно, не было известно почти пять дней, самостоятельно вышли на связь. Обстоятельства устанавливаются", - сообщил собеседник агентства. Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что женщина погибла, пытаясь перейти реку Постышевка после сильных дождей в районе сопки Верблюд в Приморье. Её унесло течением, тело нашли в районе моста. В воскресенье краевой главк МЧС уточнял, что происшествие произошло в Партизанске, погибла 45-летняя женщина. В Приморье 2-3 мая шли сильные ливни, подтопило дороги, в Партизанском округе размыло насыпной мост. На вечер 4 мая были затоплены один жилой дом и 58 участков, сообщал краевой главк МЧС РФ. На утро 5 мая нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами, днем вода пошла на спад, уточняли РИА Новости в краевом министерстве ГОЧС.

https://ria.ru/20250504/primore-2014911381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, партизанск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)