https://ria.ru/20250505/primore-2014951936.html
В Приморье отметили спад воды
В Приморье отметили спад воды - РИА Новости, 05.05.2025
В Приморье отметили спад воды
Спад воды отмечается в Приморье, где сильные дожди в минувшие выходные вызвали масштабные подтопления, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T04:15:00+03:00
2025-05-05T04:15:00+03:00
2025-05-05T04:15:00+03:00
происшествия
спасск-дальний
россия
партизанск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Спад воды отмечается в Приморье, где сильные дожди в минувшие выходные вызвали масштабные подтопления, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГОЧС. В Приморье 2-3 мая шли сильные ливни, подтопило дороги, в Партизанском округе размыло насыпной мост. На вечер 4 мая были затоплены один жилой дом и 58 участков, сообщал краевой главк МЧС РФ. На утро 5 мая нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами, уточняли РИА Новости в краевом министерстве ГОЧС. "За праздничные дни с 1-4 мая в крае выпало до 70 миллиметров осадков, что вызвало подъем воды в реках и создало угрозу подтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов, участков дорог. Наиболее подверженными территориями оказались Анучинский, Чугуевский, Партизанский, Яковлевский округа, а также города Спасск-Дальний, Партизанск. В настоящий момент наблюдается продвижение паводковой волны и постепенный спад воды", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на 9.00 (2.00 мск) понедельника были подтоплены один жилой дом в селе Кокшаровка и 53 придомовые территории в Спасске-Дальнем и селах Чугуевского округа.
https://ria.ru/20250505/primore-2014951533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, спасск-дальний, россия, партизанск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Спасск-Дальний, Россия, Партизанск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье отметили спад воды
Спад воды отметили в Приморье, где сильные дожди вызвали подтопления