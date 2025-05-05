https://ria.ru/20250505/primore-2014951533.html

В Приморье шесть населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения

В Приморье шесть населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения - РИА Новости, 05.05.2025

В Приморье шесть населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения

Шесть населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения в Приморье после сильных ливней, прошедших в минувшие выходные в регионе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T04:06:00+03:00

2025-05-05T04:06:00+03:00

2025-05-05T04:06:00+03:00

происшествия

россия

дальнереченский район

дальнереченск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Шесть населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения в Приморье после сильных ливней, прошедших в минувшие выходные в регионе, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС. В Приморье 2-3 мая прошли сильные ливни, затопило дороги, в Партизанском округе размыло насыпной мост. На вечер 4 мая были подтоплены один жилой дом и 58 участков, транспортное сообщение было нарушено с семью населенными пунктами в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях, сообщал краевой главк МЧС РФ. "В понедельник, 5 мая, нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами. Проезда на любом виде транспорта по дорогам нет к населенным пунктами Веселый и Скворцово в Анучинском округе. Проезд недоступен в Слинкино и Партизан в Партизанском округе. В Чугуевском округе нет проезда к Березовке. К числу отрезанных добавилось село Полыниха – два перелива до и после подвесного моста глубиной до 1 метра", - сказал собеседник агентства. По его словам, затруднен проезд в Чугуевском округе, где есть два перелива в районе села Павловка, а также на 51 километре дороги Новомихайловка – Чугуевка – Лазо в районе Верхней Бреевки. В Лазовском округе на 9-м километре дороги Валентин – Глазковка проезд есть только для машин до пяти тонн. В Дальнереченском районе затруднен проезд для легковых машин на 111, 112 и 118 километрах дороги Дальнереченск – Ариадное. "Черниговский округ - нет проезда на 2-3 километрах дороги Хабаровск – Владивосток – Абражеевка из-за перелива глубиной до полуметра. Альтернативный объезд есть. Кавалеровский округ - четыре перелива в сторону села Ленино", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20250504/primore-2014911381.html

https://ria.ru/20250504/razliv-2014833715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, дальнереченский район, дальнереченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)