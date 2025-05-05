В Приморье шесть населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения
В Приморье шесть населенных пунктов отрезаны от сообщения после ливней
© Фото : Блогер Андрей ШпатакПодтопление в Приморье
© Фото : Блогер Андрей Шпатак
Подтопление в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Шесть населенных пунктов отрезаны от транспортного сообщения в Приморье после сильных ливней, прошедших в минувшие выходные в регионе, сообщил РИА Новости представитель краевого министерства ГО и ЧС.
В Приморье 2-3 мая прошли сильные ливни, затопило дороги, в Партизанском округе размыло насыпной мост. На вечер 4 мая были подтоплены один жилой дом и 58 участков, транспортное сообщение было нарушено с семью населенными пунктами в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях, сообщал краевой главк МЧС РФ.
"В понедельник, 5 мая, нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами. Проезда на любом виде транспорта по дорогам нет к населенным пунктами Веселый и Скворцово в Анучинском округе. Проезд недоступен в Слинкино и Партизан в Партизанском округе. В Чугуевском округе нет проезда к Березовке. К числу отрезанных добавилось село Полыниха – два перелива до и после подвесного моста глубиной до 1 метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, затруднен проезд в Чугуевском округе, где есть два перелива в районе села Павловка, а также на 51 километре дороги Новомихайловка – Чугуевка – Лазо в районе Верхней Бреевки. В Лазовском округе на 9-м километре дороги Валентин – Глазковка проезд есть только для машин до пяти тонн. В Дальнереченском районе затруднен проезд для легковых машин на 111, 112 и 118 километрах дороги Дальнереченск – Ариадное.
"Черниговский округ - нет проезда на 2-3 километрах дороги Хабаровск – Владивосток – Абражеевка из-за перелива глубиной до полуметра. Альтернативный объезд есть. Кавалеровский округ - четыре перелива в сторону села Ленино", - добавил собеседник.
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