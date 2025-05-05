https://ria.ru/20250505/primore-2014950474.html

"Поезд Победы" прибыл в Приморье

"Поезд Победы" прибыл в Приморье - РИА Новости, 05.05.2025

"Поезд Победы" прибыл в Приморье

Уникальный "Поезд Победы", на котором железнодорожники поздравят ветеранов и местных жителей с 80-летием Победы, прибыл в Приморье, сообщает правительство... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T03:36:00+03:00

2025-05-05T03:36:00+03:00

2025-05-05T03:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

дальнереченск

лесозаводск

спасск-дальний

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Уникальный "Поезд Победы", на котором железнодорожники поздравят ветеранов и местных жителей с 80-летием Победы, прибыл в Приморье, сообщает правительство региона. "Поезд Победы" начал курсировать по приморским городам. В честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне поезд впервые посетит сразу пять приморских городов", - говорится в сообщении. В понедельник ретросостав побывает в Дальнереченске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, во вторник - остановится на станции Сибирцево и городе Уссурийске. Седьмого мая поезд прибудет во Владивосток. В состав "Поезда Победы" входят пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танками, грузовиками и бронеавтомобилями, гаубицами и полевыми пушками.

https://ria.ru/20250505/brazilija-2014943995.html

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html

дальнереченск

лесозаводск

спасск-дальний

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дальнереченск, лесозаводск, спасск-дальний, 80-летие победы в великой отечественной войне