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"Поезд Победы" прибыл в Приморье - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
03:36 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/primore-2014950474.html
"Поезд Победы" прибыл в Приморье
"Поезд Победы" прибыл в Приморье - РИА Новости, 05.05.2025
"Поезд Победы" прибыл в Приморье
Уникальный "Поезд Победы", на котором железнодорожники поздравят ветеранов и местных жителей с 80-летием Победы, прибыл в Приморье, сообщает правительство... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:36:00+03:00
2025-05-05T03:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
дальнереченск
лесозаводск
спасск-дальний
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Уникальный "Поезд Победы", на котором железнодорожники поздравят ветеранов и местных жителей с 80-летием Победы, прибыл в Приморье, сообщает правительство региона. "Поезд Победы" начал курсировать по приморским городам. В честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне поезд впервые посетит сразу пять приморских городов", - говорится в сообщении. В понедельник ретросостав побывает в Дальнереченске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, во вторник - остановится на станции Сибирцево и городе Уссурийске. Седьмого мая поезд прибудет во Владивосток. В состав "Поезда Победы" входят пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танками, грузовиками и бронеавтомобилями, гаубицами и полевыми пушками.
https://ria.ru/20250505/brazilija-2014943995.html
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html
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общество, дальнереченск, лесозаводск, спасск-дальний, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Дальнереченск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Поезд Победы" прибыл в Приморье

По приморским городам начал курсировать уникальный Поезд Победы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк"Поезд Победы"
Поезд Победы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Поезд Победы". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Уникальный "Поезд Победы", на котором железнодорожники поздравят ветеранов и местных жителей с 80-летием Победы, прибыл в Приморье, сообщает правительство региона.
"Поезд Победы" начал курсировать по приморским городам. В честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне поезд впервые посетит сразу пять приморских городов", - говорится в сообщении.
Бразилия - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
В Бразилии прошли концерты в честь 80-летия Победы
00:43
В понедельник ретросостав побывает в Дальнереченске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, во вторник - остановится на станции Сибирцево и городе Уссурийске. Седьмого мая поезд прибудет во Владивосток.
В состав "Поезда Победы" входят пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танками, грузовиками и бронеавтомобилями, гаубицами и полевыми пушками.
В московском метро пройдет акция Голоса Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В московском метро пройдет акция "Голоса Победы"
Вчера, 15:13
 
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