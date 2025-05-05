https://ria.ru/20250505/primore-2014950474.html
"Поезд Победы" прибыл в Приморье
"Поезд Победы" прибыл в Приморье - РИА Новости, 05.05.2025
"Поезд Победы" прибыл в Приморье
Уникальный "Поезд Победы", на котором железнодорожники поздравят ветеранов и местных жителей с 80-летием Победы, прибыл в Приморье, сообщает правительство... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T03:36:00+03:00
2025-05-05T03:36:00+03:00
2025-05-05T03:36:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
дальнереченск
лесозаводск
спасск-дальний
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Уникальный "Поезд Победы", на котором железнодорожники поздравят ветеранов и местных жителей с 80-летием Победы, прибыл в Приморье, сообщает правительство региона. "Поезд Победы" начал курсировать по приморским городам. В честь празднования 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне поезд впервые посетит сразу пять приморских городов", - говорится в сообщении. В понедельник ретросостав побывает в Дальнереченске, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, во вторник - остановится на станции Сибирцево и городе Уссурийске. Седьмого мая поезд прибудет во Владивосток. В состав "Поезда Победы" входят пассажирские вагоны для ветеранов и почетных гостей, платформы с историческими инсталляциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе танками, грузовиками и бронеавтомобилями, гаубицами и полевыми пушками.
https://ria.ru/20250505/brazilija-2014943995.html
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014891481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, дальнереченск, лесозаводск, спасск-дальний, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Дальнереченск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
"Поезд Победы" прибыл в Приморье
По приморским городам начал курсировать уникальный Поезд Победы