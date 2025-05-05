https://ria.ru/20250505/prigovor-2014955546.html

Осужденные по делу Arctic Sea пытались изменить приговор

Осужденные по делу Arctic Sea пытались изменить приговор - РИА Новости, 05.05.2025

Осужденные по делу Arctic Sea пытались изменить приговор

Осужденные по делу о захвате сухогруза Arctic Sea пытались изменить приговор, ссылаясь на отсутствие задания завладеть имущество, незнание значения термина... РИА Новости, 05.05.2025

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латвия

россия

финляндия

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Осужденные по делу о захвате сухогруза Arctic Sea пытались изменить приговор, ссылаясь на отсутствие задания завладеть имущество, незнание значения термина "пиратство", а также на заболевания, говорится в материалах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости. Следовавший из Финляндии в Алжир сухогруз Arctic Sea с экипажем из 15 моряков исчез в конце июля 2009 года, а обнаружен - недалеко от африканского островного государства Кабо-Верде в середине августа. Выяснилось, что судно было захвачено группой, в которую входили граждане Эстонии, Латвии и России, а также лица без гражданства. Операцию по освобождению экипажа провели моряки Черноморского флота РФ. Московский городской суд приговорил руководителя захватчиков - уроженца Латвии Дмитрия Савинса - к семи годам колонии строгого режима. Также по делу были осуждены еще восемь человек. В 2011 году часть получивших приговор оспорила решение суда. Именно тогда, согласно документам, несколько из осужденных заявили, что целью их "операции" был угод судна, а не завладение чужим имуществом, то есть судном и грузом на нем. Другие же сообщили, что в их задачи не входило нападение на судно, они должны были лишь "изолировать членов экипажа". Защита еще одного осужденного заявляла, что "он, не понимая точного смысла этого слова, признавал, что совершил пиратство", показания давал в условиях стресса и болен. Тогда суд изменил срок лишь одному осужденному по делу.

https://ria.ru/20210526/piratstvo-1734288581.html

https://ria.ru/20190724/1556770606.html

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финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

латвия, россия, финляндия, московский городской суд, происшествия