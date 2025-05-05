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"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 05.05.2025 (обновлено: 10:43 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/prepyatstvie-2014956869.html
"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине
"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 05.05.2025
"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине
Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине, США должны принять меры, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T06:37:00+03:00
2025-05-05T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
европа
скотт риттер
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине, США должны принять меры, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube."Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое. &lt;…&gt; Нам нужно заткнуть Европу любым способом. Так и произошло с президентом Франции Макроном. Президент США Дональд Трамп знает, кто враг, поэтому он и сказал Макрону убираться", — сказал он.Речь идет о встрече Владимира Зеленского с американским лидером в Ватикане. Президент Франции хотел принять участие в переговорах, но Трамп не пустил его."То же самое с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с любым европейским политиком. Они думают, что помогают Украине, но вместо этого они дают ложную надежду. Киев продолжит решать свои проблемы на поле боя, и в течение двух лет Украины вообще не станет", — заключил Риттер.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
https://ria.ru/20250505/ukraina-2014955378.html
https://ria.ru/20250505/konflikt-2014954197.html
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в мире, украина, сша, европа, скотт риттер, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Европа, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине

Скотт Риттер: Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза
Штаб-квартира Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине, США должны принять меры, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube.
"Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое. <…> Нам нужно заткнуть Европу любым способом. Так и произошло с президентом Франции Макроном. Президент США Дональд Трамп знает, кто враг, поэтому он и сказал Макрону убираться", — сказал он.
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Речь идет о встрече Владимира Зеленского с американским лидером в Ватикане. Президент Франции хотел принять участие в переговорах, но Трамп не пустил его.
"То же самое с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с любым европейским политиком. Они думают, что помогают Украине, но вместо этого они дают ложную надежду. Киев продолжит решать свои проблемы на поле боя, и в течение двух лет Украины вообще не станет", — заключил Риттер.
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Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвропаСкотт РиттерДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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