"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине
Скотт Риттер: Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине, США должны принять меры, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube.
"Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое. <…> Нам нужно заткнуть Европу любым способом. Так и произошло с президентом Франции Макроном. Президент США Дональд Трамп знает, кто враг, поэтому он и сказал Макрону убираться", — сказал он.
Речь идет о встрече Владимира Зеленского с американским лидером в Ватикане. Президент Франции хотел принять участие в переговорах, но Трамп не пустил его.
"То же самое с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с любым европейским политиком. Они думают, что помогают Украине, но вместо этого они дают ложную надежду. Киев продолжит решать свои проблемы на поле боя, и в течение двух лет Украины вообще не станет", — заключил Риттер.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.
Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.
Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.
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