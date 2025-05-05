https://ria.ru/20250505/prepyatstvie-2014956869.html

"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине

"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 05.05.2025

"Получит желаемое": в США потребовали срочных мер из-за ситуации на Украине

Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине, США должны принять меры, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T06:37:00+03:00

2025-05-05T06:37:00+03:00

2025-05-05T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Европа становится большим препятствием на пути к миру на Украине, США должны принять меры, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер на YouTube."Европа продолжает уверять Украину, что она получит желаемое. <…> Нам нужно заткнуть Европу любым способом. Так и произошло с президентом Франции Макроном. Президент США Дональд Трамп знает, кто враг, поэтому он и сказал Макрону убираться", — сказал он.Речь идет о встрече Владимира Зеленского с американским лидером в Ватикане. Президент Франции хотел принять участие в переговорах, но Трамп не пустил его."То же самое с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с любым европейским политиком. Они думают, что помогают Украине, но вместо этого они дают ложную надежду. Киев продолжит решать свои проблемы на поле боя, и в течение двух лет Украины вообще не станет", — заключил Риттер.Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться украинского урегулирования. Он заявил, что Штаты знают о позициях Москвы и Киева по вопросу, но они пока слишком далеки.Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс ранее повторила угрозу выйти из переговорного процесса по украинскому урегулированию, если в нем не будет достаточного прогресса.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

https://ria.ru/20250505/ukraina-2014955378.html

https://ria.ru/20250505/konflikt-2014954197.html

https://ria.ru/20250504/ukraina-2014792830.html

украина

сша

европа

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в мире, украина, сша, европа, скотт риттер, дональд трамп, владимир зеленский