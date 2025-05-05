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При пожаре на спиртзаводе в Орске пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025
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20:36 05.05.2025 (обновлено: 20:42 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pozhar-2015156956.html
При пожаре на спиртзаводе в Орске пострадала женщина
При пожаре на спиртзаводе в Орске пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025
При пожаре на спиртзаводе в Орске пострадала женщина
Женщина пострадала при пожаре на заводе "Синтезспирт" в Орске Оренбургской области, где спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T20:36:00+03:00
2025-05-05T20:42:00+03:00
происшествия
орск
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Женщина пострадала при пожаре на заводе "Синтезспирт" в Орске Оренбургской области, где спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. "В Орске на заводе "Синтезспирт" произошло возгорание на общей площади 200 "квадратов". На месте работают 39 специалистов МЧС России, 11 единиц техники. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Пострадала женщина 35 лет", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Орска Артем Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что на месте работают все спецслужбы. "Угрозы распространения огня нет. Причины выясняем и обязательно доведем до сведения. В данный момент ситуация под контролем. Прошу не паниковать", - написал он.
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оренбургская область
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происшествия, орск, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре на спиртзаводе в Орске пострадала женщина

МЧС: при пожаре на заводе "Синтезспирт" в Орске пострадала женщина

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиПожар на заводе "Синтез спирт" в Орске Оренбургской области
Пожар на заводе Синтез спирт в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
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УФА, 5 мая - РИА Новости. Женщина пострадала при пожаре на заводе "Синтезспирт" в Орске Оренбургской области, где спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.
Орске на заводе "Синтезспирт" произошло возгорание на общей площади 200 "квадратов". На месте работают 39 специалистов МЧС России, 11 единиц техники. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Пострадала женщина 35 лет", - говорится в сообщении ведомства.
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиПожар на заводе "Синтез спирт" в Орске Оренбургской области
Пожар на заводе Синтез спирт в Орске Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
Пожар на заводе "Синтез спирт" в Орске Оренбургской области
Мэр Орска Артем Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что на месте работают все спецслужбы.
"Угрозы распространения огня нет. Причины выясняем и обязательно доведем до сведения. В данный момент ситуация под контролем. Прошу не паниковать", - написал он.
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ПроисшествияОрскОренбургская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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