https://ria.ru/20250505/pozhar-2015156956.html

При пожаре на спиртзаводе в Орске пострадала женщина

При пожаре на спиртзаводе в Орске пострадала женщина - РИА Новости, 05.05.2025

При пожаре на спиртзаводе в Орске пострадала женщина

Женщина пострадала при пожаре на заводе "Синтезспирт" в Орске Оренбургской области, где спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T20:36:00+03:00

2025-05-05T20:36:00+03:00

2025-05-05T20:42:00+03:00

происшествия

орск

оренбургская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 5 мая - РИА Новости. Женщина пострадала при пожаре на заводе "Синтезспирт" в Орске Оренбургской области, где спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. "В Орске на заводе "Синтезспирт" произошло возгорание на общей площади 200 "квадратов". На месте работают 39 специалистов МЧС России, 11 единиц техники. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Пострадала женщина 35 лет", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Орска Артем Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что на месте работают все спецслужбы. "Угрозы распространения огня нет. Причины выясняем и обязательно доведем до сведения. В данный момент ситуация под контролем. Прошу не паниковать", - написал он.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

орск

оренбургская область

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происшествия, орск, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)