https://ria.ru/20250505/pozhar-2015065912.html

Жильцов дома на юго-западе Москвы, где был пожар, переселят в гостиницы

Жильцов дома на юго-западе Москвы, где был пожар, переселят в гостиницы - РИА Новости, 05.05.2025

Жильцов дома на юго-западе Москвы, где был пожар, переселят в гостиницы

Двадцать шесть жильцов дома на улице Генерала Тюленева, где произошли взрыв и пожар, могут переехать в понедельник из пункта временного размещения в две... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:33:00+03:00

2025-05-05T14:33:00+03:00

2025-05-05T14:35:00+03:00

происшествия

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взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Двадцать шесть жильцов дома на улице Генерала Тюленева, где произошли взрыв и пожар, могут переехать в понедельник из пункта временного размещения в две гостиницы на юго-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Запланировано перемещение из ПВР 26 пострадавших в две гостиницы округа", - сказал собеседник агентства. По его словам, для приема пострадавшего населения подготовлены гостиницы "Паллада" и "Верона", располагающие 70 номерами. "Остальные жители эвакуированных подъездов размещены у родственников и знакомых", - отметил собеседник агентства. Взрыв и пожар произошли на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск воскресенья пожар ликвидировали. Погибли три человека. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, из 11-13 подъездов дома были эвакуированы более 150 человек. Жительница дома, которая в понедельник пришла забрать свои вещи, рассказала журналистам, что возвращения в квартиры им, возможно, придется ждать около двух недель.

https://ria.ru/20250505/vzryv-2015008202.html

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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