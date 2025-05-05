https://ria.ru/20250505/pozhar-2014995340.html

Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен

Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен - РИА Новости, 05.05.2025

Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен

Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен, работает штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:02:00+03:00

2025-05-05T11:02:00+03:00

2025-05-05T12:08:00+03:00

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

москва

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен, работает штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает корреспондент РИА Новости.Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.На месте происшествия дежурят экстренные службы, работают специалисты. Огороженную территорию покидают жители дома. Они рассказали журналистам, что при визите в квартиры их сопровождали сотрудники экстренных служб для безопасности.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2014971967.html

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взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, москва, общество