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Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен
Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен - РИА Новости, 05.05.2025
Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен
Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен, работает штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:02:00+03:00
2025-05-05T11:02:00+03:00
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взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
москва
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен, работает штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает корреспондент РИА Новости.Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.На месте происшествия дежурят экстренные службы, работают специалисты. Огороженную территорию покидают жители дома. Они рассказали журналистам, что при визите в квартиры их сопровождали сотрудники экстренных служб для безопасности.
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взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, москва, общество
Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы, Москва, Общество
Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, по-прежнему огорожен
Дом на юго-западе Москвы, где произошел пожар, огорожен, работает штаб