https://ria.ru/20250505/pozhar-2014978487.html

Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела

Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела - РИА Новости, 05.05.2025

Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела

У одного из пострадавших в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы, по предварительной информации, ожоги 80% поверхности тела, он был... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:42:00+03:00

2025-05-05T09:42:00+03:00

2025-05-05T09:47:00+03:00

москва

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. У одного из пострадавших в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы, по предварительной информации, ожоги 80% поверхности тела, он был госпитализирован, сообщили РИА Новости в экстренных службах."У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела, он был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.Пожар произошел на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2014975664.html

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москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, общество