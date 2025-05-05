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Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела - РИА Новости, 05.05.2025
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09:42 05.05.2025 (обновлено: 09:47 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pozhar-2014978487.html
Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела
Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела - РИА Новости, 05.05.2025
Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела
У одного из пострадавших в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы, по предварительной информации, ожоги 80% поверхности тела, он был... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:42:00+03:00
2025-05-05T09:47:00+03:00
москва
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. У одного из пострадавших в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы, по предварительной информации, ожоги 80% поверхности тела, он был госпитализирован, сообщили РИА Новости в экстренных службах."У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела, он был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.Пожар произошел на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.
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москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, общество
Москва, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы, Общество
Пострадавший в пожаре в Москве получил ожоги 80 процентов поверхности тела

Пострадавший при пожаре в квартире в Москве получил ожоги 80% поверхности тела

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожар на улице Генерала Тюленева в Москве
Пожар на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожар на улице Генерала Тюленева в Москве
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. У одного из пострадавших в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы, по предварительной информации, ожоги 80% поверхности тела, он был госпитализирован, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела, он был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.
Пожар произошел на девятом этаже в доме №39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что взорвался бытовой газ на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание ликвидировали. Погибли три человека.
Место пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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МоскваВзрыв газа в жилом доме на юго-западе МосквыОбщество
 
 
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