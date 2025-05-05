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Эвакуированным во время пожара в Москве разрешили зайти в квартиры
Эвакуированным во время пожара в Москве разрешили зайти в квартиры - РИА Новости, 05.05.2025
Эвакуированным во время пожара в Москве разрешили зайти в квартиры
Эвакуированные во время пожара на юго-западе Москвы жители 11-ого и 12-ого подъездов могут зайти в свою квартиру и забрать вещи, но оставаться там пока нельзя,... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T09:30:00+03:00
2025-05-05T09:30:00+03:00
2025-05-05T09:30:00+03:00
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Эвакуированные во время пожара на юго-западе Москвы жители 11-ого и 12-ого подъездов могут зайти в свою квартиру и забрать вещи, но оставаться там пока нельзя, сообщается в пункте временного размещения. "Жители 11-и 12 подьезда! Вы можете с сотрудником полиции зайти в квартиру и забрать необходимые вещи. Оставаться пока в квартире нельзя", - говорится в сообщении. Ранее жителей 9-го, 10-го и 13-го подъездов начали пускать в жилища. Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, погибли два человека. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-05T09:30
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взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, общество
Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Москва, Общество
Эвакуированным во время пожара в Москве разрешили зайти в квартиры
Эвакуированным во время пожара на юго-западе Москвы разрешили зайти в квартиры