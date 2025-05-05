https://ria.ru/20250505/pozhar-2014971842.html

Эвакуированным во время пожара в Москве разрешили зайти в квартиры

Эвакуированным во время пожара в Москве разрешили зайти в квартиры - РИА Новости, 05.05.2025

Эвакуированным во время пожара в Москве разрешили зайти в квартиры

Эвакуированные во время пожара на юго-западе Москвы жители 11-ого и 12-ого подъездов могут зайти в свою квартиру и забрать вещи, но оставаться там пока нельзя,... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T09:30:00+03:00

2025-05-05T09:30:00+03:00

2025-05-05T09:30:00+03:00

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

москва

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Эвакуированные во время пожара на юго-западе Москвы жители 11-ого и 12-ого подъездов могут зайти в свою квартиру и забрать вещи, но оставаться там пока нельзя, сообщается в пункте временного размещения. "Жители 11-и 12 подьезда! Вы можете с сотрудником полиции зайти в квартиру и забрать необходимые вещи. Оставаться пока в квартире нельзя", - говорится в сообщении. Ранее жителей 9-го, 10-го и 13-го подъездов начали пускать в жилища. Пожар произошел в воскресенье на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, погибли два человека. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. Около 23.00 мск воскресенья возгорание полностью ликвидировали.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2014946349.html

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-05T09:30 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, москва, общество