https://ria.ru/20250505/pozhar-2014964592.html

В Бурятии тушат девять лесных пожаров

В Бурятии тушат девять лесных пожаров - РИА Новости, 05.05.2025

В Бурятии тушат девять лесных пожаров

Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в трех районах Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T08:29:00+03:00

2025-05-05T08:29:00+03:00

2025-05-05T08:30:00+03:00

тарбагатайский район

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в трех районах Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "По состоянию на утро 5 мая действует девять лесных пожаров: в Баунтовском, Джидинском и Еравнинском районах на общей площади 985 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности", - говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки ликвидировано четыре очага в Баунтовском, Джидинском, Кабанском и Тарбагатайском районах на общей площади 13 гектаров. При этом обнаружено шесть возгораний в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Кабанском и Тарбагатайском районах. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем. На тушении работает 190 человек, задействовано 34 единицы лесопожарной техники. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено.

https://ria.ru/20250502/pozhar-2014645319.html

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тарбагатайский район, природные пожары в россии, происшествия