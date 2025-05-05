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В Бурятии тушат девять лесных пожаров - РИА Новости, 05.05.2025
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08:29 05.05.2025 (обновлено: 08:30 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pozhar-2014964592.html
В Бурятии тушат девять лесных пожаров
В Бурятии тушат девять лесных пожаров - РИА Новости, 05.05.2025
В Бурятии тушат девять лесных пожаров
Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в трех районах Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:29:00+03:00
2025-05-05T08:30:00+03:00
тарбагатайский район
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в трех районах Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "По состоянию на утро 5 мая действует девять лесных пожаров: в Баунтовском, Джидинском и Еравнинском районах на общей площади 985 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности", - говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки ликвидировано четыре очага в Баунтовском, Джидинском, Кабанском и Тарбагатайском районах на общей площади 13 гектаров. При этом обнаружено шесть возгораний в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Кабанском и Тарбагатайском районах. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем. На тушении работает 190 человек, задействовано 34 единицы лесопожарной техники. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено.
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тарбагатайский район, природные пожары в россии, происшествия
Тарбагатайский район, Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии тушат девять лесных пожаров

Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в Бурятии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия природных пожаров . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в трех районах Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства.
«
"По состоянию на утро 5 мая действует девять лесных пожаров: в Баунтовском, Джидинском и Еравнинском районах на общей площади 985 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки ликвидировано четыре очага в Баунтовском, Джидинском, Кабанском и Тарбагатайском районах на общей площади 13 гектаров. При этом обнаружено шесть возгораний в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Кабанском и Тарбагатайском районах. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем.
На тушении работает 190 человек, задействовано 34 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено.
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