https://ria.ru/20250505/pozhar-2014964592.html
В Бурятии тушат девять лесных пожаров
В Бурятии тушат девять лесных пожаров - РИА Новости, 05.05.2025
В Бурятии тушат девять лесных пожаров
Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в трех районах Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T08:29:00+03:00
2025-05-05T08:29:00+03:00
2025-05-05T08:30:00+03:00
тарбагатайский район
природные пожары в россии
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_a08a4749a89c5c0c60d225da88e60f0e.jpg
УЛАН-УДЭ, 5 мая - РИА Новости. Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в трех районах Бурятии, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства. "По состоянию на утро 5 мая действует девять лесных пожаров: в Баунтовском, Джидинском и Еравнинском районах на общей площади 985 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, пожары низкой интенсивности", - говорится в сообщении. Отмечается, что за сутки ликвидировано четыре очага в Баунтовском, Джидинском, Кабанском и Тарбагатайском районах на общей площади 13 гектаров. При этом обнаружено шесть возгораний в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Кабанском и Тарбагатайском районах. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнем. На тушении работает 190 человек, задействовано 34 единицы лесопожарной техники. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, использование открытого огня запрещено.
https://ria.ru/20250502/pozhar-2014645319.html
тарбагатайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002947740_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_93bde0f9a6998f2677625d291f712a69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тарбагатайский район, природные пожары в россии, происшествия
Тарбагатайский район, Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии тушат девять лесных пожаров
Девять лесных пожаров на общей площади 985 гектаров тушат в Бурятии