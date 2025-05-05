https://ria.ru/20250505/pozhar-2014947052.html

С эвакуированными жителями горевшей девятиэтажки в Москве работает полиция

С эвакуированными жителями горевшей девятиэтажки в Москве работает полиция - РИА Новости, 05.05.2025

С эвакуированными жителями горевшей девятиэтажки в Москве работает полиция

Полицейские работают с эвакуированным в ПВР жителями горевшей девятиэтажки на юго-западе Москвы, жильцам также помогают психологи, медики и многочисленные... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T01:32:00+03:00

2025-05-05T01:32:00+03:00

2025-05-05T01:32:00+03:00

происшествия

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

москва

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полицейские работают с эвакуированным в ПВР жителями горевшей девятиэтажки на юго-западе Москвы, жильцам также помогают психологи, медики и многочисленные волонтеры, при этом семьи с детьми разместятся отдельно по кабинетам школы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже. В созданном Telegram-канале пункта временного размещения ранее говорилось, что эвакуированным жителям оказывают медицинскую и психологическую помощь. Заместитель префекта по вопросам торговли и услуг префектуры ЮЗАО Зиля Хубаева ранее рассказала журналистам, что в ПВР в школе №1532 зарегистрированы около 25 эвакуированных жителей горевшей девятиэтажки, в том числе семь детей. Как передает корреспондент РИА Новости, в ПВР сейчас работают полицейские, которые опрашивают жителей, а также психологи МЧС РФ, оказывающие психологическую поддержку эвакуированным. Кроме того, в ПВР работают и медики. В ПВР также расставляют раскладушки. Волонтеры, которые добровольно вызвались помочь людям, пожилым, в том числе лекарствами, рассказали РИА Новости, что семьи с детьми разместят отдельно по кабинетам школы. В спортзале для эвакуированных накрыт стол.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2014942264.html

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-05T01:32 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы, москва