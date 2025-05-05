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С эвакуированными после пожара на юго-западе Москвы работают психологи

С эвакуированными после пожара на юго-западе Москвы работают психологи - РИА Новости, 05.05.2025

С эвакуированными после пожара на юго-западе Москвы работают психологи

Медицинская и психологическая помощь оказываются эвакуированным жителям девятиэтажки на юго-западе Москвы, в которой произошёл пожар в воскресенье, сообщается в РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Медицинская и психологическая помощь оказываются эвакуированным жителям девятиэтажки на юго-западе Москвы, в которой произошёл пожар в воскресенье, сообщается в Telegram-канале пункта временного размещения. "На данный момент открыт пункт временного размещения по адресу школа 1532, Профсоюзная, дом 156, корпус 6. Здесь же можно получить медицинскую помощь, психологическую помощь", - говорится в сообщении. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-05T00:11 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)