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В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
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В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве
В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве
Четверо пострадавших, в том числе двое детей, при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева госпитализированы в институт имени Склифосовского и детскую... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:30:00+03:00
2025-05-05T10:30:00+03:00
происшествия
москва
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших, в том числе двое детей, при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева госпитализированы в институт имени Склифосовского и детскую больницу имени Филатова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Двое взрослых находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, двое пострадавших детей - в детской клинической больнице имени Филатова", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один пострадавший от госпитализации отказался. В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.
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происшествия, москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве

Пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы госпитализировали в две больницы

© АГН "Москва" / Денис ВоронинЛиквидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Ликвидация последствий пожара в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших, в том числе двое детей, при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева госпитализированы в институт имени Склифосовского и детскую больницу имени Филатова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Двое взрослых находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, двое пострадавших детей - в детской клинической больнице имени Филатова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще один пострадавший от госпитализации отказался.
В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.
Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли через окна
Вчера, 03:11
 
ПроисшествияМоскваВзрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
 
 
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