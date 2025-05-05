https://ria.ru/20250505/postradavshie-2014987498.html

В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве

В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве - РИА Новости, 05.05.2025

В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве

Четверо пострадавших, в том числе двое детей, при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева госпитализированы в институт имени Склифосовского и детскую... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T10:30:00+03:00

2025-05-05T10:30:00+03:00

2025-05-05T10:30:00+03:00

происшествия

москва

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших, в том числе двое детей, при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева госпитализированы в институт имени Склифосовского и детскую больницу имени Филатова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Двое взрослых находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, двое пострадавших детей - в детской клинической больнице имени Филатова", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один пострадавший от госпитализации отказался. В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.

https://ria.ru/20250505/pozhar-2014949467.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы