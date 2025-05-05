https://ria.ru/20250505/postradavshie-2014987498.html
В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве
В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве - РИА Новости, 05.05.2025
В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве
Четверо пострадавших, в том числе двое детей, при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева госпитализированы в институт имени Склифосовского и детскую... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:30:00+03:00
2025-05-05T10:30:00+03:00
2025-05-05T10:30:00+03:00
происшествия
москва
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Четверо пострадавших, в том числе двое детей, при взрыве в девятиэтажке на улице Генерала Тюленева госпитализированы в институт имени Склифосовского и детскую больницу имени Филатова, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Двое взрослых находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, двое пострадавших детей - в детской клинической больнице имени Филатова", - сказал собеседник агентства. По его словам, еще один пострадавший от госпитализации отказался. В воскресенье вечером на девятом этаже дома №39 по улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Около 23.00 мск пожар ликвидировали. Погибли три человека.
https://ria.ru/20250505/pozhar-2014949467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
В экстренных службах рассказали о пострадавших при пожаре в доме в Москве
Пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы госпитализировали в две больницы