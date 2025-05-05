https://ria.ru/20250505/polsha-2015051924.html
Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post
Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post - РИА Новости, 05.05.2025
Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post
Институт национальной памяти Польши (IPN) возмутился статьей в израильской газете The Jerusalem Post, где польских антисемитов обвиняют в гибели евреев. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:03:00+03:00
2025-05-05T14:03:00+03:00
2025-05-05T14:03:00+03:00
в мире
польша
антисемитизм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_dca3978fd1629cab5f4d6d2f37b80892.jpg
ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) возмутился статьей в израильской газете The Jerusalem Post, где польских антисемитов обвиняют в гибели евреев. Речь идет о статье в The Jerusalem Post, текст которой гласит, что "больше евреев погибло от рук нацистов и польских антисемитов, чем от рук военных преступников". В заявлении IPN говорится, что авторы статьи "игнорируют национальность немецких нацистов и одновременно указывают на польскую национальность антисемитов". По мнению польского института, это "циничная манипуляция, поскольку большинство нацистов составляли немцы, и лишь небольшой процент антисемитов - поляки". IPN призвал The Jerusalem Post "внести коррективы" в статью, которая "в ее нынешнем виде искажает историю". Ранее в Польше был принят закон, который предусматривает ответственность за обвинение польского государства или польского народа в преступлениях Холокоста.
https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135855/54/1358555468_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_d91b76489d73082e00bc256ab9487456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, антисемитизм
В мире, Польша, антисемитизм
Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post
В IPN возмутились статьей об антисемитах в газете The Jerusalem Post
ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) возмутился статьей в израильской газете The Jerusalem Post, где польских антисемитов обвиняют в гибели евреев.
Речь идет о статье в The Jerusalem Post, текст которой гласит, что "больше евреев погибло от рук нацистов и польских антисемитов, чем от рук военных преступников".
В заявлении IPN говорится, что авторы статьи "игнорируют национальность немецких нацистов и одновременно указывают на польскую национальность антисемитов".
По мнению польского института, это "циничная манипуляция, поскольку большинство нацистов составляли немцы, и лишь небольшой процент антисемитов - поляки".
IPN призвал The Jerusalem Post "внести коррективы" в статью, которая "в ее нынешнем виде искажает историю".
Ранее в Польше
был принят закон, который предусматривает ответственность за обвинение польского государства или польского народа в преступлениях Холокоста.