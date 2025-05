https://ria.ru/20250505/polsha-2015051924.html

Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post

2025-05-05T14:03:00+03:00

ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) возмутился статьей в израильской газете The Jerusalem Post, где польских антисемитов обвиняют в гибели евреев. Речь идет о статье в The Jerusalem Post, текст которой гласит, что "больше евреев погибло от рук нацистов и польских антисемитов, чем от рук военных преступников". В заявлении IPN говорится, что авторы статьи "игнорируют национальность немецких нацистов и одновременно указывают на польскую национальность антисемитов". По мнению польского института, это "циничная манипуляция, поскольку большинство нацистов составляли немцы, и лишь небольшой процент антисемитов - поляки". IPN призвал The Jerusalem Post "внести коррективы" в статью, которая "в ее нынешнем виде искажает историю". Ранее в Польше был принят закон, который предусматривает ответственность за обвинение польского государства или польского народа в преступлениях Холокоста.

