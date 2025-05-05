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Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post - РИА Новости, 05.05.2025
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14:03 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/polsha-2015051924.html
Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post
Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post - РИА Новости, 05.05.2025
Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post
Институт национальной памяти Польши (IPN) возмутился статьей в израильской газете The Jerusalem Post, где польских антисемитов обвиняют в гибели евреев. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:03:00+03:00
2025-05-05T14:03:00+03:00
в мире
польша
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) возмутился статьей в израильской газете The Jerusalem Post, где польских антисемитов обвиняют в гибели евреев. Речь идет о статье в The Jerusalem Post, текст которой гласит, что "больше евреев погибло от рук нацистов и польских антисемитов, чем от рук военных преступников". В заявлении IPN говорится, что авторы статьи "игнорируют национальность немецких нацистов и одновременно указывают на польскую национальность антисемитов". По мнению польского института, это "циничная манипуляция, поскольку большинство нацистов составляли немцы, и лишь небольшой процент антисемитов - поляки". IPN призвал The Jerusalem Post "внести коррективы" в статью, которая "в ее нынешнем виде искажает историю". Ранее в Польше был принят закон, который предусматривает ответственность за обвинение польского государства или польского народа в преступлениях Холокоста.
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в мире, польша, антисемитизм
В мире, Польша, антисемитизм
Институт национальной памяти Польши возмутился статьей в The Jerusalem Post

В IPN возмутились статьей об антисемитах в газете The Jerusalem Post

© Flickr / Terra LiberaФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Flickr / Terra Libera
Флаг Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) возмутился статьей в израильской газете The Jerusalem Post, где польских антисемитов обвиняют в гибели евреев.
Речь идет о статье в The Jerusalem Post, текст которой гласит, что "больше евреев погибло от рук нацистов и польских антисемитов, чем от рук военных преступников".
В заявлении IPN говорится, что авторы статьи "игнорируют национальность немецких нацистов и одновременно указывают на польскую национальность антисемитов".
По мнению польского института, это "циничная манипуляция, поскольку большинство нацистов составляли немцы, и лишь небольшой процент антисемитов - поляки".
IPN призвал The Jerusalem Post "внести коррективы" в статью, которая "в ее нынешнем виде искажает историю".
Ранее в Польше был принят закон, который предусматривает ответственность за обвинение польского государства или польского народа в преступлениях Холокоста.
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