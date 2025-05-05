https://ria.ru/20250505/politolog-2015065400.html

Голландский политолог призвал помнить День Победы

Голландский политолог призвал помнить День Победы - РИА Новости, 05.05.2025

Голландский политолог призвал помнить День Победы

День Великой Победы необходимо помнить для понимания значения победы над нацизмом в 1945 году, особенно когда Украина снова оказалась в руках... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:33:00+03:00

2025-05-05T14:33:00+03:00

2025-05-05T14:34:00+03:00

в мире

нидерланды

украина

амстердам

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015063269_0:38:774:473_1920x0_80_0_0_38f62eab3a80bf77adbeb15f632fca9e.jpg

ГААГА, 5 мая - РИА Новости. День Великой Победы необходимо помнить для понимания значения победы над нацизмом в 1945 году, особенно когда Украина снова оказалась в руках ультранационалистов, заявил РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл, который принял участие в "Бессмертном полке" в Амстердаме. "Если бы не жертва Советского Союза, я бы родился в нацистских Нидерландах. Этот день важно помнить, прежде всего, для исторической точности. Мы должны помнить о том, что на самом деле произошло. Кроме того, это важно и в политическом плане: для того, чтобы подчеркнуть необходимость мира, но также и подчеркнуть значение победы над нацизмом в 1945 году. Особенно теперь, когда Украина снова оказалась в руках фашистов и ультранационалистов", - объяснил ван дер Пейл свое участие в памятной акции, приуроченной к 80-летию Победы. Политолог выразил сожаление в связи с действиями сегодняшней западной пропаганды, которая пытается взрастить враждебность к России и призывает к увеличению оборонных расходов "на случай войны". Шествие "Бессмертного полка" и концерт песен времен Великой Отечественной войны, приуроченные к 80-летию Победы, прошли в субботу, 3 мая в центре Амстердама. В памятной акции участвовали порядка 100 человек. Как сообщил РИА Новости один из организаторов, координатор штаба "Волонтеры победы" в Нидерландах Никита Ананьев, в этом году мероприятие отличалось тем, что в его организации участвовали голландские активисты и Ассоциация антифашистов Нидерландов.

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014888552.html

нидерланды

украина

амстердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, украина, амстердам, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне