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Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:01 05.05.2025 (обновлено: 10:14 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/pogoda-2014982525.html
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Кратковременный дождь, мокрый снег и температура воздуха не выше плюс 10 ожидаются в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:01:00+03:00
2025-05-05T10:14:00+03:00
общество
москва
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
евгений тишковец
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, мокрый снег и температура воздуха не выше плюс 10 ожидаются в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на вторник в тылу циклона резко похолодает, небольшие осадки местами могут выпадать в виде дождя с мокрым снегом, минимальная температура воздуха в городе понизится до 0 - плюс 3, в Подмосковье от минус 1 на северо-западе до плюс 3 на юго-востоке. Днем благодаря влиянию гребня антициклона распогодится - и снова плюс 11 - плюс 14, что на 4 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что 7 и 8 мая погода будет неустойчивой, не обойдется без кратковременных дождей, по ночам 0 - плюс 5, в дневные часы плюс 9 - плюс 14 градусов."В День Победы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона: ночью и утром - переменная облачность, без осадков, 0 - плюс 5, по области возможны заморозки до минус 2, утром плюс 4 - плюс 9. Днем - облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключен мокрый снег, и не выше плюс 10, что соответствует климатической норме апреля", - добавил Тишковец.Он подчеркнул, что в субботу характер погоды аналогичный, а в воскресенье зарядят обложные дожди, и всего плюс 8. "Май вернется в климатическое русло только во второй половине месяца", - уточнил Тишковец.
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общество, москва, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, евгений тишковец, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Синоптик Тишковец: в Москве 9 мая будет не выше +10, возможен мокрый снег

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПраздничное оформление к Дню Победы в Москве
Праздничное оформление к Дню Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Праздничное оформление к Дню Победы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, мокрый снег и температура воздуха не выше плюс 10 ожидаются в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на вторник в тылу циклона резко похолодает, небольшие осадки местами могут выпадать в виде дождя с мокрым снегом, минимальная температура воздуха в городе понизится до 0 - плюс 3, в Подмосковье от минус 1 на северо-западе до плюс 3 на юго-востоке. Днем благодаря влиянию гребня антициклона распогодится - и снова плюс 11 - плюс 14, что на 4 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что 7 и 8 мая погода будет неустойчивой, не обойдется без кратковременных дождей, по ночам 0 - плюс 5, в дневные часы плюс 9 - плюс 14 градусов.
"В День Победы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона: ночью и утром - переменная облачность, без осадков, 0 - плюс 5, по области возможны заморозки до минус 2, утром плюс 4 - плюс 9. Днем - облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключен мокрый снег, и не выше плюс 10, что соответствует климатической норме апреля", - добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что в субботу характер погоды аналогичный, а в воскресенье зарядят обложные дожди, и всего плюс 8. "Май вернется в климатическое русло только во второй половине месяца", - уточнил Тишковец.
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