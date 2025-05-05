https://ria.ru/20250505/pogoda-2014982525.html
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Москвичам рассказали о погоде в День Победы - РИА Новости, 05.05.2025
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Кратковременный дождь, мокрый снег и температура воздуха не выше плюс 10 ожидаются в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T10:01:00+03:00
2025-05-05T10:01:00+03:00
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общество
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, мокрый снег и температура воздуха не выше плюс 10 ожидаются в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на вторник в тылу циклона резко похолодает, небольшие осадки местами могут выпадать в виде дождя с мокрым снегом, минимальная температура воздуха в городе понизится до 0 - плюс 3, в Подмосковье от минус 1 на северо-западе до плюс 3 на юго-востоке. Днем благодаря влиянию гребня антициклона распогодится - и снова плюс 11 - плюс 14, что на 4 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что 7 и 8 мая погода будет неустойчивой, не обойдется без кратковременных дождей, по ночам 0 - плюс 5, в дневные часы плюс 9 - плюс 14 градусов."В День Победы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона: ночью и утром - переменная облачность, без осадков, 0 - плюс 5, по области возможны заморозки до минус 2, утром плюс 4 - плюс 9. Днем - облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключен мокрый снег, и не выше плюс 10, что соответствует климатической норме апреля", - добавил Тишковец.Он подчеркнул, что в субботу характер погоды аналогичный, а в воскресенье зарядят обложные дожди, и всего плюс 8. "Май вернется в климатическое русло только во второй половине месяца", - уточнил Тишковец.
https://realty.ria.ru/20250505/parki-2014269853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, евгений тишковец, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
Синоптик Тишковец: в Москве 9 мая будет не выше +10, возможен мокрый снег
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, мокрый снег и температура воздуха не выше плюс 10 ожидаются в Москве в День Победы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на вторник в тылу циклона резко похолодает, небольшие осадки местами могут выпадать в виде дождя с мокрым снегом, минимальная температура воздуха в городе понизится до 0 - плюс 3, в Подмосковье
от минус 1 на северо-западе до плюс 3 на юго-востоке. Днем благодаря влиянию гребня антициклона распогодится - и снова плюс 11 - плюс 14, что на 4 градуса ниже климатической нормы", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что 7 и 8 мая погода будет неустойчивой, не обойдется без кратковременных дождей, по ночам 0 - плюс 5, в дневные часы плюс 9 - плюс 14 градусов.
"В День Победы синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона: ночью и утром - переменная облачность, без осадков, 0 - плюс 5, по области возможны заморозки до минус 2, утром плюс 4 - плюс 9. Днем - облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключен мокрый снег, и не выше плюс 10, что соответствует климатической норме апреля", - добавил Тишковец.
Он подчеркнул, что в субботу характер погоды аналогичный, а в воскресенье зарядят обложные дожди, и всего плюс 8. "Май вернется в климатическое русло только во второй половине месяца", - уточнил Тишковец.