https://ria.ru/20250505/podpole-2015082820.html

Подполье сообщило об ударе по недавно пополненному подразделению ВСУ

Подполье сообщило об ударе по недавно пополненному подразделению ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025

Подполье сообщило об ударе по недавно пополненному подразделению ВСУ

В городе Белополье Сумской области обстреляли недавно пополненное подразделение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T15:42:00+03:00

2025-05-05T15:42:00+03:00

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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. В городе Белополье Сумской области обстреляли недавно пополненное подразделение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В Белополье прилетело по подразделению, которое буквально вчера получило пополнение, в том числе боекомплекты и ГСМ, — вот оно так ярко горит, что столбы дыма видно за 15 километров", — заявил собеседник агентства.В понедельник украинские власти объявили экстренную эвакуацию из Белополья, расположенного в нескольких километрах от границы с Курской областью.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Генерал армии уточнил, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250503/chernigov-2014761870.html

https://ria.ru/20250428/svo-2013785670.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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