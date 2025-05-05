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Подполье сообщило об ударе по недавно пополненному подразделению ВСУ
Подполье сообщило об ударе по недавно пополненному подразделению ВСУ - РИА Новости, 05.05.2025
Подполье сообщило об ударе по недавно пополненному подразделению ВСУ
В городе Белополье Сумской области обстреляли недавно пополненное подразделение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T15:42:00+03:00
2025-05-05T15:42:00+03:00
2025-05-05T16:50:00+03:00
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. В городе Белополье Сумской области обстреляли недавно пополненное подразделение ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."В Белополье прилетело по подразделению, которое буквально вчера получило пополнение, в том числе боекомплекты и ГСМ, — вот оно так ярко горит, что столбы дыма видно за 15 километров", — заявил собеседник агентства.В понедельник украинские власти объявили экстренную эвакуацию из Белополья, расположенного в нескольких километрах от границы с Курской областью.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.Генерал армии уточнил, что российские войска продолжают создание зоны безопасности в Сумской области. Там освобождены четыре населенных пункта, контролируются более 90 квадратных километров территории.В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин
Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Подполье сообщило об ударе по недавно пополненному подразделению ВСУ
Лебедев: в сумском Белополье поражено недавно пополненное подразделение ВСУ