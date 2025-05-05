https://ria.ru/20250505/podolsk-2015006509.html
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников
В Подольске несколько домов и машин получили повреждения из-за падения обломков дронов, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:43:00+03:00
2025-05-05T11:43:00+03:00
2025-05-05T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
подольск
происшествия
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климовск
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Подольске несколько домов и машин получили повреждения из-за падения обломков дронов, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале."Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА зафиксированы незначительные повреждения жилых домов и легковых автомобилей. Пострадавших нет", — говорится в релизе.Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила в городском округе Подольск атаку четырех дронов, летевших на столицу.Минобороны утром подтвердило, что российские военные сбили четыре БПЛА над Московским регионом.Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подольск, происшествия, московская область (подмосковье), климовск, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Подольск, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Климовск, Сергей Собянин
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников
В Подольске дома и машины незначительно повреждены из-за падения обломков БПЛА