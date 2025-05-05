https://ria.ru/20250505/podolsk-2015006509.html

В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников

В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025

В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников

В Подольске несколько домов и машин получили повреждения из-за падения обломков дронов, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T11:43:00+03:00

2025-05-05T11:43:00+03:00

2025-05-05T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

подольск

происшествия

московская область (подмосковье)

климовск

сергей собянин

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Подольске несколько домов и машин получили повреждения из-за падения обломков дронов, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале."Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА зафиксированы незначительные повреждения жилых домов и легковых автомобилей. Пострадавших нет", — говорится в релизе.Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила в городском округе Подольск атаку четырех дронов, летевших на столицу.Минобороны утром подтвердило, что российские военные сбили четыре БПЛА над Московским регионом.Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

подольск

московская область (подмосковье)

климовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

подольск, происшествия, московская область (подмосковье), климовск, сергей собянин