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В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 05.05.2025 (обновлено: 12:20 05.05.2025)
https://ria.ru/20250505/podolsk-2015006509.html
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников - РИА Новости, 05.05.2025
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников
В Подольске несколько домов и машин получили повреждения из-за падения обломков дронов, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T11:43:00+03:00
2025-05-05T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
подольск
происшествия
московская область (подмосковье)
климовск
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Подольске несколько домов и машин получили повреждения из-за падения обломков дронов, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале."Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА зафиксированы незначительные повреждения жилых домов и легковых автомобилей. Пострадавших нет", — говорится в релизе.Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила в городском округе Подольск атаку четырех дронов, летевших на столицу.Минобороны утром подтвердило, что российские военные сбили четыре БПЛА над Московским регионом.Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
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подольск
московская область (подмосковье)
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подольск, происшествия, московская область (подмосковье), климовск, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Подольск, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Климовск, Сергей Собянин
В Подольске рассказали о последствиях падения обломков беспилотников

В Подольске дома и машины незначительно повреждены из-за падения обломков БПЛА

© Фото : МЧС РоссииСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудник МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Подольске несколько домов и машин получили повреждения из-за падения обломков дронов, сообщила администрация городского округа в Telegram-канале.
"Над микрорайоном Климовск и поселком Сосновый Бор сегодня ночью была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА зафиксированы незначительные повреждения жилых домов и легковых автомобилей. Пострадавших нет", — говорится в релизе.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО отразила в городском округе Подольск атаку четырех дронов, летевших на столицу.
Минобороны утром подтвердило, что российские военные сбили четыре БПЛА над Московским регионом.
Украина практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО успешно перехватывают дроны противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПодольскПроисшествияМосковская область (Подмосковье)КлимовскСергей Собянин
 
 
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