https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015110761.html

В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада

В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада - РИА Новости, 05.05.2025

В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада

Специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в 101 населенный пункт Московской области после сильного снегопада и порывов ветра, рассказали РИА... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:00:00+03:00

2025-05-05T17:00:00+03:00

2025-05-05T17:38:00+03:00

жкх

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в 101 населенный пункт Московской области после сильного снегопада и порывов ветра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На текущий момент идёт восстановление электроэнергии в шести городских округах, 101 населенном пункте", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что, по уточненным данным, в 19 муниципальных образованиях региона зафиксировано падение 2478 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлечены силы и средства областной системы РСЧС в количестве 557 человек и 186 единиц техники."Задействованные силы и средства проводят распиловку и уборку поваленных деревьев, обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения. Сотрудники государственного пожарного надзора осуществляют дежурство на социально значимых объектах, попавших под отключение. Работы ведутся круглосуточно", - заключает МЧС РФ.

https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015057539.html

московская область (подмосковье)

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жкх, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)