https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015057539.html

МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2025

МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

Спасатели предупредили о заморозках до минус пяти градусов в Московской области в ночь на среду и утром, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:20:00+03:00

2025-05-05T14:20:00+03:00

2025-05-05T14:20:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минус пяти градусов в Московской области в ночь на среду и утром, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 6 по 7 мая в ночные и утренние часы на территории Московской области ожидаются заморозки минус 5…) градусов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250502/moskva-2014662538.html

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода