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МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2025
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14:20 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/podmoskove-2015057539.html
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье - РИА Новости, 05.05.2025
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье
Спасатели предупредили о заморозках до минус пяти градусов в Московской области в ночь на среду и утром, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T14:20:00+03:00
2025-05-05T14:20:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минус пяти градусов в Московской области в ночь на среду и утром, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 6 по 7 мая в ночные и утренние часы на территории Московской области ожидаются заморозки минус 5…) градусов", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

МЧС: в Подмосковье в ночь на среду ожидается до минус пяти градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о заморозках до минус пяти градусов в Московской области в ночь на среду и утром, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России.
"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 6 по 7 мая в ночные и утренние часы на территории Московской области ожидаются заморозки минус 5…) градусов", - говорится в сообщении.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
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