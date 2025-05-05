Ленинградские блокадники в Азербайджане получили поздравление от Путина
Посольство России в Баку передало ленинградским блокадникам письмо от Путина
© РИА НовостиФлаги в честь снятия блокады Ленинграда. Кадр видео
© РИА Новости
Флаги в честь снятия блокады Ленинграда. Кадр видео. Архивное фото
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БАКУ, 5 мая - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Баку и представители Русской общины Азербайджана передали проживающим в стране ленинградским блокадникам поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, им также были вручены цветы и подарки, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из получивших поздравительное письмо от Путина – Валентина Михайловна Касумова - встретила гостей из посольства РФ, лежа в постели по состоянию здоровья. Ей было сложно говорить, но ее дочь в деталях рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее мать во время блокады Ленинграда. По словам дочери, больше всего Валентина Михайловна рассказывала о страшных бомбардировках города и воздушных боях советских и фашистских самолетов.
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Позднее сотрудники посольства и представители Русской общины Азербайджана отправились в дом блокадницы Магиры Мамедовой. Поздравительное письмо от Владимира Путина, цветы и подарки принял ее сын Кямал Мамедов, так как его мать сейчас болеет. Он рассказал гостям о судьбе своей матери, которой удалось пройти все трудности войны. По его словам, Магира Мамедова родилась в 1938 году в Ленинграде. "После войны мама встретилась с моим будущим отцом, который приехал в Россию, чтобы учиться в школе КГБ. В 1963 году они поженились, а потом переехали в Баку", - сообщил он.
Поздравительное письмо от Путина также получила председатель азербайджанской организации блокадников Ленинграда 86-летняя Наталья Абдуллаева. Она рассказала, что будучи маленькой девочкой со своей мамой всю блокаду провела в Ленинграде. По ее словам, больше всего она помнит суп, который ее мама варила из картофельной кожуры в годы блокады.
В свою очередь первый зампредседателя Русской общины Азербайджана Дмитрий Анисимов в беседе с журналистами напомнил, что Азербайджан отправил на фронт более 600 тысяч человек.
"Половина из них пала на полях сражений. Сотни тысяч жителей Азербайджана упорно трудились в тылу в годы войны, обеспечивая фронт горючим, оружием, продовольствием. Их имена золотыми буквами вписаны в историю Победы в Великой Отечественной войне - нашу общую Победу", - сказал он.