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Ленинградские блокадники в Азербайджане получили поздравление от Путина - РИА Новости, 05.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:44 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015151399.html
Ленинградские блокадники в Азербайджане получили поздравление от Путина
Ленинградские блокадники в Азербайджане получили поздравление от Путина - РИА Новости, 05.05.2025
Ленинградские блокадники в Азербайджане получили поздравление от Путина
Дипломаты посольства России в Баку и представители Русской общины Азербайджана передали проживающим в стране ленинградским блокадникам поздравительное письмо от РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:44:00+03:00
2025-05-05T19:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
азербайджан
россия
владимир путин
дмитрий анисимов
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БАКУ, 5 мая - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Баку и представители Русской общины Азербайджана передали проживающим в стране ленинградским блокадникам поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, им также были вручены цветы и подарки, передает корреспондент РИА Новости. Одна из получивших поздравительное письмо от Путина – Валентина Михайловна Касумова - встретила гостей из посольства РФ, лежа в постели по состоянию здоровья. Ей было сложно говорить, но ее дочь в деталях рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее мать во время блокады Ленинграда. По словам дочери, больше всего Валентина Михайловна рассказывала о страшных бомбардировках города и воздушных боях советских и фашистских самолетов. Позднее сотрудники посольства и представители Русской общины Азербайджана отправились в дом блокадницы Магиры Мамедовой. Поздравительное письмо от Владимира Путина, цветы и подарки принял ее сын Кямал Мамедов, так как его мать сейчас болеет. Он рассказал гостям о судьбе своей матери, которой удалось пройти все трудности войны. По его словам, Магира Мамедова родилась в 1938 году в Ленинграде. "После войны мама встретилась с моим будущим отцом, который приехал в Россию, чтобы учиться в школе КГБ. В 1963 году они поженились, а потом переехали в Баку", - сообщил он. Поздравительное письмо от Путина также получила председатель азербайджанской организации блокадников Ленинграда 86-летняя Наталья Абдуллаева. Она рассказала, что будучи маленькой девочкой со своей мамой всю блокаду провела в Ленинграде. По ее словам, больше всего она помнит суп, который ее мама варила из картофельной кожуры в годы блокады. В свою очередь первый зампредседателя Русской общины Азербайджана Дмитрий Анисимов в беседе с журналистами напомнил, что Азербайджан отправил на фронт более 600 тысяч человек. "Половина из них пала на полях сражений. Сотни тысяч жителей Азербайджана упорно трудились в тылу в годы войны, обеспечивая фронт горючим, оружием, продовольствием. Их имена золотыми буквами вписаны в историю Победы в Великой Отечественной войне - нашу общую Победу", - сказал он.
https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014447200.html
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ленинград, азербайджан, россия, владимир путин, дмитрий анисимов, день победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Анисимов, День Победы, В мире
Ленинградские блокадники в Азербайджане получили поздравление от Путина

Посольство России в Баку передало ленинградским блокадникам письмо от Путина

© РИА НовостиФлаги в честь снятия блокады Ленинграда. Кадр видео
Флаги в честь снятия блокады Ленинграда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости
Флаги в честь снятия блокады Ленинграда. Кадр видео. Архивное фото
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БАКУ, 5 мая - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Баку и представители Русской общины Азербайджана передали проживающим в стране ленинградским блокадникам поздравительное письмо от президента РФ Владимира Путина в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, им также были вручены цветы и подарки, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из получивших поздравительное письмо от Путина – Валентина Михайловна Касумова - встретила гостей из посольства РФ, лежа в постели по состоянию здоровья. Ей было сложно говорить, но ее дочь в деталях рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее мать во время блокады Ленинграда. По словам дочери, больше всего Валентина Михайловна рассказывала о страшных бомбардировках города и воздушных боях советских и фашистских самолетов.
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Позднее сотрудники посольства и представители Русской общины Азербайджана отправились в дом блокадницы Магиры Мамедовой. Поздравительное письмо от Владимира Путина, цветы и подарки принял ее сын Кямал Мамедов, так как его мать сейчас болеет. Он рассказал гостям о судьбе своей матери, которой удалось пройти все трудности войны. По его словам, Магира Мамедова родилась в 1938 году в Ленинграде. "После войны мама встретилась с моим будущим отцом, который приехал в Россию, чтобы учиться в школе КГБ. В 1963 году они поженились, а потом переехали в Баку", - сообщил он.
Поздравительное письмо от Путина также получила председатель азербайджанской организации блокадников Ленинграда 86-летняя Наталья Абдуллаева. Она рассказала, что будучи маленькой девочкой со своей мамой всю блокаду провела в Ленинграде. По ее словам, больше всего она помнит суп, который ее мама варила из картофельной кожуры в годы блокады.
В свою очередь первый зампредседателя Русской общины Азербайджана Дмитрий Анисимов в беседе с журналистами напомнил, что Азербайджан отправил на фронт более 600 тысяч человек.
"Половина из них пала на полях сражений. Сотни тысяч жителей Азербайджана упорно трудились в тылу в годы войны, обеспечивая фронт горючим, оружием, продовольствием. Их имена золотыми буквами вписаны в историю Победы в Великой Отечественной войне - нашу общую Победу", - сказал он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградАзербайджанРоссияВладимир ПутинДмитрий АнисимовДень ПобедыВ мире
 
 
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