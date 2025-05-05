https://ria.ru/20250505/pobeda-2015146195.html
Глава МО Белоруссии высказался о попытках фальсификации событий ВОВ
Глава МО Белоруссии высказался о попытках фальсификации событий ВОВ - РИА Новости, 05.05.2025
Глава МО Белоруссии высказался о попытках фальсификации событий ВОВ
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что нельзя допустить фальсификации событий Великой Отечественной войны. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T19:09:00+03:00
2025-05-05T19:09:00+03:00
2025-05-05T19:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
минск
россия
виктор хренин
в мире
день победы
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МИНСК, 5 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что нельзя допустить фальсификации событий Великой Отечественной войны. "Мы не имеем права допустить фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны", - сказал министр, принимая участие в понедельник в Минске в торжественной церемонии поднятия Знамени Победы у здания посольства России в Белоруссии. Хренин подчеркнул, что воспоминания ветеранов — это бесценные крупицы окопной правды, где каждое слово — лучший воспитатель подрастающего поколения. "Сегодня наш долг помнить это и беречь мир", - сказал он. Глава минобороны Белоруссии напомнил, что каждый год 9 Мая в стране вспоминают славные страницы истории Красной Армии, подвиги и героизм соотечественников, легендарные победы предков. "День Победы — это день радости и одновременно день скорби. Скорби по тем, кто отдал жизнь во имя свободы, во имя нас с вами, живущих сегодня. Этот великий праздник воплощает в себе беспримерный героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны и ликующую радость спасенного от порабощения и уничтожения народа", - продолжил Хренин. Он добавил, что в те грозные годы советский народ отстоял свою историю, свою культуру, свое будущее. "В День Победы мы прикасаемся к обжигающей правде войны и понимаем, что на самом деле значит любить свою Родину, любить свою страну, любить свою землю", - сказал министр. Он напомнил, что самая страшная в истории человечества война оставила неизгладимый след в каждой советской семье. "В Беларуси это - Брестская крепость и Буйничское поле, массовое партизанское движение и операция "Багратион", Тростенец и Хатынь. И это не только вехи военной истории, но и свидетельство высочайшего мужества советского народа. Он выстоял, победил фашизм, вернул к жизни политую кровью родную землю, восстановил разрушенное хозяйство, вышел на передовые позиции в мире", - подчеркнул глава минобороны. По его словам, подвиг павших советских воинов и ветеранов-победителей в Великой Отечественной войне навсегда останется в памяти благодарных потомков. "Уважение к поколению победителей, продолжение славных ратных и трудовых традиций — это проявление нашей верности их заветам беречь мир, безопасность и благополучие Родины. Так пусть же это знамя (Знамя Победы - ред.) будет вечным символом великих свершений наших предков, моральным ориентиром для будущих поколений", - сказал Хренин.
https://ria.ru/20250423/belorussiya-2013016013.html
https://ria.ru/20250429/lukashenko-2014127793.html
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белоруссия, минск, россия, виктор хренин, в мире, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Минск, Россия, Виктор Хренин, В мире, День Победы
Глава МО Белоруссии высказался о попытках фальсификации событий ВОВ
Глава Минобороны Белоруссии Хренин: нельзя допустить фальсификации событий ВОВ
МИНСК, 5 апр - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что нельзя допустить фальсификации событий Великой Отечественной войны.
"Мы не имеем права допустить фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны", - сказал министр, принимая участие в понедельник в Минске
в торжественной церемонии поднятия Знамени Победы у здания посольства России
в Белоруссии
.
Хренин
подчеркнул, что воспоминания ветеранов — это бесценные крупицы окопной правды, где каждое слово — лучший воспитатель подрастающего поколения. "Сегодня наш долг помнить это и беречь мир", - сказал он.
Глава минобороны Белоруссии напомнил, что каждый год 9 Мая в стране вспоминают славные страницы истории Красной Армии, подвиги и героизм соотечественников, легендарные победы предков. "День Победы — это день радости и одновременно день скорби. Скорби по тем, кто отдал жизнь во имя свободы, во имя нас с вами, живущих сегодня. Этот великий праздник воплощает в себе беспримерный героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны и ликующую радость спасенного от порабощения и уничтожения народа", - продолжил Хренин.
Он добавил, что в те грозные годы советский народ отстоял свою историю, свою культуру, свое будущее. "В День Победы мы прикасаемся к обжигающей правде войны и понимаем, что на самом деле значит любить свою Родину, любить свою страну, любить свою землю", - сказал министр.
Он напомнил, что самая страшная в истории человечества война оставила неизгладимый след в каждой советской семье. "В Беларуси это - Брестская крепость и Буйничское поле, массовое партизанское движение и операция "Багратион", Тростенец и Хатынь
. И это не только вехи военной истории, но и свидетельство высочайшего мужества советского народа. Он выстоял, победил фашизм, вернул к жизни политую кровью родную землю, восстановил разрушенное хозяйство, вышел на передовые позиции в мире", - подчеркнул глава минобороны.
По его словам, подвиг павших советских воинов и ветеранов-победителей в Великой Отечественной войне навсегда останется в памяти благодарных потомков. "Уважение к поколению победителей, продолжение славных ратных и трудовых традиций — это проявление нашей верности их заветам беречь мир, безопасность и благополучие Родины. Так пусть же это знамя (Знамя Победы - ред.) будет вечным символом великих свершений наших предков, моральным ориентиром для будущих поколений", - сказал Хренин.