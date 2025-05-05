https://ria.ru/20250505/pobeda-2015126803.html

Бахрушинский театральный музей откроет выставку "Фронтовые дороги театров"

Бахрушинский театральный музей откроет выставку "Фронтовые дороги театров" - РИА Новости, 05.05.2025

Бахрушинский театральный музей откроет выставку "Фронтовые дороги театров"

Бахрушинский театральный музей откроет выставку "Фронтовые дороги театров" в доме-музее М. С. Щепкина, которая посвящена самоотверженному подвигу советских... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:50:00+03:00

2025-05-05T17:50:00+03:00

2025-05-05T17:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

театральный музей имени бахрушина

день победы

россия

москва

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей откроет выставку "Фронтовые дороги театров" в доме-музее М. С. Щепкина, которая посвящена самоотверженному подвигу советских театральных деятелей в годы Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. "К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мы представляем выставку, рассказывающую о подвиге советских артистов, не раз выходивших на сцену под свист пуль и грохот снарядов - тех, кто своим творчеством поддерживал боевой дух и делил фронтовые тяготы с бойцами Красной армии. Выставка "Фронтовые дороги театров. К 80-летию Великой Победы" в доме-музее имени М. С. Щепкина стала вторым выставочным проектом в серии, приуроченной ко Дню Победы. Первая выставка прошла в Бердянске, а вскоре ожидается открытие в нашем филиале в Зарайске. Этот проект - наша дань памяти тем, кто сражался не только оружием, но и искусством, вдохновляя и поддерживая солдат в самые тяжелые времена" - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова. Сотрудники Бахрушинского театрального музея в первые дни войны выступили с инициативой создания "Дневника театра на фронте", поэтому важное место в экспозиции выставки занимает фронтовой дневник легендарного Фронтового театра "Искра". Материалы содержат творческие отчеты, путевые хроники, отзывы бойцов, газетные вырезки, фотографии и рисунки, а также личные благодарственные письма бойцов артистам. Посетители выставки увидят копии архивных фотографий артистов фронтовых бригад и театров с места событий. Редко артисты выступали под крышей, разве что в медсанбатах и госпиталях, а чаще всего - в чистом поле или на опушке леса, на борту кузова грузовика, на палубах кораблей, на аэродромах, агитмашинах и броненосцах. Репертуар фронтовых театров включал не только классические произведения. Артисты исполняли веселые и легкие для восприятия произведения - популярные народные и советские песни, частушки. Наряду с этим репертуар активно дополнялся новыми пьесами, созданными во время войны. Посетители выставки смогут ознакомиться с копиями театральных эскизов и афиш к знаковым спектаклям военного времени: "Так и будет" (Молотов, Государственный драматический театр, 1944 год), "Бессмертный" (А. Н. Арбузов и А. К. Гладков, режиссер Алексей Попов, Центральный театр Красной армии, 1943 год). Особая атмосфера спектаклей, создаваемая артистами даже в самых тяжелых условиях, вселяла в бойцов надежду, укрепляла дух и помогала на время забыть о суровых реалиях фронтовой жизни. Артисты, режиссеры, художники и все, кто был частью фронтовых театров и бригад, внесли неоценимый вклад в Победу. "Я твердо знаю, что советский театр сделает всё, чтобы его работа была полезной и нужной в осуществлении открывающихся перед нами великих всенародных задач - защиты Родины, всемерной помощи нашей доблестной Красной Армии в разгроме ненавистного врага", - из письма режиссера Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Выставка "Фронтовые дороги театров" К 80-летию Великой Победы продлится в доме-музее М. С. Щепкина с 6 мая по 6 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250424/muzeykineshma-2013127254.html

https://ria.ru/20250429/muzey-2014081796.html

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театральный музей имени бахрушина, день победы, россия, москва, общество